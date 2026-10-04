Giá lợn hơi hôm nay 4/10/2026: Thấp nhất 54.000 đồng/kg

Thị trường lợn hơi ngày 4/10 có mặt bằng giá khá sát nhau giữa ba miền. Mức cao nhất 56.000 đồng/kg được ghi nhận tại một số địa phương, trong khi giá thấp nhất là 54.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 3/10/2026: Nhiều nơi về mức 55.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 3/10/2026 trên cả nước dao động từ 55.000 - 57.000 đồng/kg. Mức 55.000 - 56.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương.

Giá lợn hơi miền Bắc dao động 54.000 - 56.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 4/10 được ghi nhận trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng đạt mức 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ cùng có giá 55.000 đồng/kg.

Cao Bằng và Sơn La ghi nhận mức thấp hơn, ở 54.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 4/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung chủ yếu ở mức 55.000 đồng/kg

Thị trường miền Trung ngày 4/10 có mức giá khá đồng đều, dao động từ 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Lâm Đồng là địa phương duy nhất trong bảng giá miền Trung đạt 56.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng được thu mua ở mức 55.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 4/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam thấp nhất 54.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 4/10 dao động từ 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP HCM cùng ghi nhận mức 56.000 đồng/kg. Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng đạt 55.000 đồng/kg.

Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau hiện ở mức 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 4/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 4/10/2026 trên cả nước dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Mức 55.000 đồng/kg chiếm phần lớn bảng giá, trong khi mức cao nhất 56.000 đồng/kg xuất hiện tại một số địa phương ở cả ba miền.