Giá lợn hơi hôm nay 31/10/2026: Thấp nhất 43.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 31/10 tập trung chủ yếu trong khoảng 44.000 - 45.000 đồng/kg. Mức cao nhất 46.000 đồng/kg được ghi nhận tại một số địa phương miền Nam và Lâm Đồng.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 30/10: Cả nước dao động 43.000 - 47.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 30/10/2026 trên cả nước dao động từ 43.000 - 47.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Gia Lai ghi nhận mức thấp nhất 43.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc dao động 44.000 - 45.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 31/10 khá đồng đều, chỉ dao động trong khoảng 44.000 - 45.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Hưng Yên cùng ghi nhận mức 45.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ và Sơn La cùng có giá 44.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 31/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 43.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 31/10 dao động từ 43.000 - 46.000 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức cao nhất khu vực với 46.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 45.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng có giá 44.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai cùng ghi nhận mức 43.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 31/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 46.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 31/10 dao động trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng ghi nhận mức 46.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Đồng Tháp và Cà Mau cùng ở mức 45.000 đồng/kg. An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ có giá 44.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 31/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 31/10/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai ghi nhận mức thấp nhất 43.000 đồng/kg; Đồng Nai, Tây Ninh, TP HCM và Lâm Đồng cùng đạt mức cao nhất 46.000 đồng/kg.