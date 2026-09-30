Giá lợn hơi hôm nay 30/9/2026: Cao nhất 58.000 đồng/kg

Thị trường lợn hơi ngày 30/9 tiếp tục duy trì mặt bằng giá khá ổn định. Miền Bắc và miền Nam cùng ghi nhận mức cao nhất 58.000 đồng/kg, trong khi miền Trung phổ biến từ 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 29/9/2026: Miền Bắc bật tăng, cao nhất 59.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 29/9/2026 ghi nhận 5 địa phương miền Bắc tăng 1.000 đồng/kg. Giá trên cả nước hiện dao động từ 56.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 58.000 đồng/kg

Thị trường lợn hơi miền Bắc ngày 30/9 ghi nhận mức giá phổ biến 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng có giá 58.000 đồng/kg, thuộc nhóm cao nhất khu vực.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La được thu mua ở mức 57.000 đồng/kg. Lai Châu là địa phương có mức thấp nhất khu vực với 56.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 30/9/2026:

Như vậy, giá lợn hơi miền Bắc hôm nay dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Miền Trung phổ biến 56.000 - 57.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Trung, giá lợn hơi ngày 30/9 dao động trong biên độ hẹp từ 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi ghi nhận mức 56.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 30/9/2026:

Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất tại miền Trung hiện chỉ là 1.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Nam lên tới 58.000 đồng/kg

Thị trường miền Nam ngày 30/9 có giá lợn hơi dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP HCM cùng đứng ở mức 58.000 đồng/kg. Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ được thu mua với giá 57.000 đồng/kg.

Ở nhóm thấp hơn, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cùng ghi nhận mức 56.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 30/9/2026:

Theo bảng giá ngày 30/9/2026, thị trường lợn hơi trên cả nước đang nằm trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg. Mức cao nhất 58.000 đồng/kg xuất hiện tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam, trong khi miền Trung cao nhất 57.000 đồng/kg.