Giá lợn hơi hôm nay 30/10: Cả nước dao động 43.000 - 47.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 30/10 chủ yếu nằm trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg. Mức cao nhất 47.000 đồng/kg xuất hiện tại một số địa phương ở cả ba miền.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi ngày 29/10: Lai Châu cao nhất miền Bắc với 47.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 29/10/2026 trên cả nước dao động từ 44.000 - 48.000 đồng/kg. Mức thấp nhất 44.000 đồng/kg xuất hiện tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai.

Giá lợn hơi miền Bắc dao động 44.000 - 46.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 30/10 được ghi nhận trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Hải Phòng, Lai Châu và Hưng Yên cùng đạt 46.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng có giá 45.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Lạng Sơn và Ninh Bình đứng ở mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 30/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 43.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 30/10 dao động từ 43.000 - 47.000 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức cao nhất khu vực với 47.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 45.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng có giá 44.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh và Gia Lai cùng ghi nhận 43.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 30/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam từ 44.000 - 47.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 30/10 dao động trong khoảng 44.000 - 47.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng ghi nhận mức 47.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng có giá 45.000 đồng/kg. An Giang đứng ở mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 30/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 30/10/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 43.000 - 47.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Gia Lai ghi nhận mức thấp nhất 43.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai, Tây Ninh, TP HCM và Lâm Đồng cùng đạt mức cao nhất 47.000 đồng/kg.