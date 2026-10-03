Giá lợn hơi hôm nay 3/10/2026: Nhiều nơi về mức 55.000 đồng/kg

Thị trường lợn hơi ngày 3/10 tiếp tục có sự phân hóa nhẹ giữa các địa phương. Mức cao nhất 57.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai và Lâm Đồng, trong khi nhiều nơi giao dịch ở 55.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 2/10: Nhiều địa phương giữ mức 56.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 2/10/2026 trên cả nước dao động từ 55.000 - 57.000 đồng/kg. Mức thấp nhất 55.000 đồng/kg xuất hiện tại một số địa phương miền Trung.

Giá lợn hơi miền Bắc chủ yếu 55.000 - 56.000 đồng/kg

Giá lợn hơi tại miền Bắc ngày 3/10 dao động trong khoảng 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên cùng ghi nhận mức 56.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La được thu mua ở mức 55.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 3/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung cao nhất 57.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi dao động từ 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Lâm Đồng là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 57.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 56.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng ghi nhận mức 55.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 3/10/2026:

Đồng Nai dẫn đầu giá lợn hơi miền Nam

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 3/10 cũng nằm trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Đồng Nai ghi nhận mức 57.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tây Ninh, TP HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng có giá 56.000 đồng/kg.

Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau hiện được thu mua ở mức 55.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 3/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 3/10/2026 trên cả nước dao động từ 55.000 - 57.000 đồng/kg. Mặt bằng 55.000 - 56.000 đồng/kg chiếm phần lớn thị trường, trong khi Đồng Nai và Lâm Đồng là hai địa phương đạt mức cao nhất 57.000 đồng/kg.