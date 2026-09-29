Giá lợn hơi hôm nay 29/9/2026: Miền Bắc bật tăng, cao nhất 59.000 đồng/kg

Sau nhịp giảm trước đó, thị trường xuất hiện tín hiệu phục hồi cục bộ tại miền Bắc. Miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam chưa ghi nhận thay đổi mới theo bảng giá cập nhật.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 28/9/2026: Ba miền đồng loạt giữ giá

Giá lợn hơi hôm nay 28/9/2026 không thay đổi so với ngày trước, dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg. Miền Bắc tiếp tục giữ mặt bằng cao nhất cả nước.

Giá lợn hơi miền Bắc

Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Hải Phòng cùng tăng lên 59.000 đồng/kg. Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực.

Giá miền Bắc hiện dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg, trong đó 7 địa phương cùng đạt mức cao nhất 59.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên

Thị trường khu vực tiếp tục nằm trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực 58.000 đồng/kg, trong khi Huế và Quảng Ngãi ở mức thấp nhất 56.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Nam

Miền Nam duy trì khoảng giá 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP.HCM đứng ở mức 58.000 đồng/kg; Đồng Tháp và Cà Mau thấp nhất với 56.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi cả nước dao động 56.000–59.000 đồng/kg

Điểm đáng chú ý trong ngày 29/9, giá tăng trở lại tại một số địa phương miền Bắc sau chuỗi phiên giảm. Mức cao nhất cả nước hiện là 59.000 đồng/kg, trong khi mức thấp nhất vẫn ở 56.000 đồng/kg.