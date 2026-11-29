Thị trường lợn hơi ghi nhận giá tăng tại nhiều địa phương trong phiên cập nhật gần nhất. Miền Bắc phổ biến từ 53.000 - 54.000 đồng/kg, miền Trung - Tây Nguyên có nơi tăng tới 3.000 đồng/kg, còn miền Nam xuất hiện mức cao nhất cả nước là 57.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 28/11/2026: Tăng tại cả ba miền, cao nhất 57.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 28/11/2026 tiếp tục tăng tại nhiều địa phương, dao động từ 52.000 - 57.000 đồng/kg. Miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận mức tăng cao nhất 3.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về giá thu mua.

Giá lợn hơi miền Bắc: Nhiều địa phương tăng giá

Tại miền Bắc, giá lợn hơi trong bảng cập nhật ngày 28/11 dao động từ 53.000 - 54.000 đồng/kg. Một số địa phương điều chỉnh tăng, trong khi phần lớn vẫn giữ giá so với ngày trước đó.

Đáng chú ý, Tuyên Quang tăng 2.000 đồng/kg, lên 53.000 đồng/kg. Lạng Sơn, Ninh Bình và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg, đạt mức 54.000 đồng/kg.

Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ và Sơn La cùng có giá 54.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên tiếp tục đứng ở mức 53.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá giữa các địa phương miền Bắc khá sát nhau, với mức chênh lệch cao nhất chỉ 1.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc tham chiếu ngày 28/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên: Đà Nẵng tăng mạnh 3.000 đồng/kg

Miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận biến động đáng chú ý nhất trong bảng giá, với mức tăng cao nhất lên tới 3.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đà Nẵng tăng 3.000 đồng/kg, đạt 55.000 đồng/kg. Đây là địa phương có mức điều chỉnh mạnh nhất trong số các tỉnh, thành được khảo sát.

Quảng Ngãi cũng tăng 2.000 đồng/kg, lên 54.000 đồng/kg. Thanh Hóa tăng 1.000 đồng/kg và cùng đứng ở mức 54.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục nằm trong nhóm có giá cao nhất khu vực khi tăng 1.000 đồng/kg, đạt 56.000 đồng/kg. Đắk Lắk giữ mức 55.000 đồng/kg.

Tại các địa phương còn lại, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa cùng có giá 53.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế đứng ở mức 52.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên tham chiếu ngày 28/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam: Đồng Nai và TP.HCM đạt 57.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi dao động trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg, cao nhất trong ba khu vực.

Đồng Nai và TP.HCM cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên 57.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất được ghi nhận trên cả nước trong bảng tham chiếu.

Tây Ninh tiếp tục có giá 56.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp giữ mức 55.000 đồng/kg.

An Giang và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 53.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg.

Vĩnh Long duy trì mức 53.000 đồng/kg. Cà Mau đứng ở mức 52.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó.

Bảng giá lợn hơi miền Nam tham chiếu ngày 28/11/2026:

Theo bảng giá cập nhật ngày 28/11 phục vụ bản tin ngày 29/11/2026, giá lợn hơi trên cả nước dao động từ 52.000 - 57.000 đồng/kg.

Trong tổng số 34 địa phương được khảo sát, có 12 địa phương tăng giá, 22 địa phương giữ nguyên và không ghi nhận nơi nào giảm. Mức tăng mạnh nhất thuộc về Đà Nẵng với 3.000 đồng/kg, tiếp đến là Tuyên Quang và Quảng Ngãi cùng tăng 2.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP.HCM đang đứng đầu bảng giá cả nước với 57.000 đồng/kg. Lâm Đồng và Tây Ninh cùng đạt 56.000 đồng/kg, trong khi mức thấp nhất 52.000 đồng/kg xuất hiện tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Cà Mau và Cần Thơ.