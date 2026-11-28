Thị trường lợn hơi ngày cuối tuần tiếp tục chuyển biến tích cực. Giá thu mua tại nhiều tỉnh, thành phố tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với ngày 27/11. Tại miền Bắc, mức giá phổ biến là 54.000 đồng/kg; riêng Lào Cai duy trì mức 53.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc: Phổ biến 54.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi sáng 28/11 dao động từ 53.000 - 54.000 đồng/kg, với 4 địa phương ghi nhận tăng giá.

Cụ thể, Lạng Sơn, Ninh Bình và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 54.000 đồng/kg, ngang với Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La.

Tuyên Quang tăng 1.000 đồng/kg, lên 53.000 đồng/kg. Các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên tiếp tục duy trì mức giá này.

Chênh lệch giá thu mua giữa các địa phương trong khu vực hiện chỉ còn 1.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 27/11/2026: Miền Bắc phổ biến 53.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 27/11/2026 theo bảng tham chiếu gần nhất dao động 50.000 - 56.000 đồng/kg. Đồng Nai có mức cao nhất, trong khi Quảng Trị thấp nhất cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 28/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên: Đà Nẵng tăng 3.000 đồng/kg

Miền Trung - Tây Nguyên là khu vực có mức điều chỉnh giá mạnh nhất trong ngày, với giá thu mua dao động từ 52.000 - 56.000 đồng/kg.

Đà Nẵng ghi nhận mức tăng 3.000 đồng/kg, lên 55.000 đồng/kg, ngang với Đắk Lắk. Quảng Ngãi tăng 2.000 đồng/kg, đạt 54.000 đồng/kg.

Thanh Hóa và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 54.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực.

Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế tiếp tục duy trì mức 52.000 đồng/kg, thấp nhất miền Trung - Tây Nguyên.

Bảng giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên ngày 28/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam: Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh đạt 57.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi tiếp tục đi lên, với mặt bằng thu mua từ 52.000 - 57.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 57.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Tây Ninh giữ mức 56.000 đồng/kg, Đồng Tháp duy trì mức 55.000 đồng/kg. An Giang tăng lên 53.000 đồng/kg, ngang với Vĩnh Long.

Cần Thơ tăng 1.000 đồng/kg, đạt 52.000 đồng/kg, cùng mức giá với Cà Mau.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 28/11/2026:

Nhìn chung, thị trường lợn hơi ngày 28/11 ghi nhận xu hướng tăng tại cả ba miền. Trong số 34 tỉnh, thành phố được khảo sát, 12 địa phương tăng giá, 22 địa phương giữ giá ổn định và không có địa phương giảm giá. Miền Nam tiếp tục dẫn đầu về mức giá thu mua, trong khi miền Trung - Tây Nguyên có biên độ tăng mạnh nhất.