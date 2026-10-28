Giá lợn hơi hôm nay 28/10: Cả nước dao động 44.000 - 49.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 28/10 tập trung chủ yếu trong khoảng 45.000 - 47.000 đồng/kg. Miền Trung có mức thấp nhất cả nước, trong khi miền Nam ghi nhận giá cao nhất tại Đồng Nai.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 27/10: Miền Trung xuất hiện mức 45.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 27/10/2026 trên cả nước dao động từ 45.000 - 50.000 đồng/kg. Hà Tĩnh ghi nhận mức thấp nhất 45.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc dao động 45.000 - 47.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 28/10 được ghi nhận trong khoảng 45.000 - 47.000 đồng/kg.

Lai Châu, Điện Biên và Hưng Yên cùng có giá 47.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La cùng đứng ở mức 46.000 đồng/kg.

Lạng Sơn, Ninh Bình và Lào Cai có giá 45.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 28/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 44.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 28/10 dao động từ 44.000 - 48.000 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức cao nhất khu vực với 48.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 46.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng có giá 45.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng ghi nhận mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất miền Trung và cũng là mức thấp nhất cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 28/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 49.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 28/10 dao động trong khoảng 45.000 - 49.000 đồng/kg.

Đồng Nai ghi nhận mức 49.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước.

Tây Ninh và TP HCM cùng đứng ở mức 48.000 đồng/kg.

Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng có giá 45.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 28/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 28/10/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 44.000 - 49.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thấp nhất với 44.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai ghi nhận mức cao nhất 49.000 đồng/kg.