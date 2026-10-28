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Giá lợn hơi hôm nay 28/10: Cả nước dao động 44.000 - 49.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 28/10/2026 trên cả nước dao động từ 44.000 - 49.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh ghi nhận mức thấp nhất 44.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai cao nhất với 49.000 đồng/kg.

Báo Lào Cai
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Mặt bằng giá lợn hơi ngày 28/10 tập trung chủ yếu trong khoảng 45.000 - 47.000 đồng/kg. Miền Trung có mức thấp nhất cả nước, trong khi miền Nam ghi nhận giá cao nhất tại Đồng Nai.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 27/10: Miền Trung xuất hiện mức 45.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 27/10/2026 trên cả nước dao động từ 45.000 - 50.000 đồng/kg. Hà Tĩnh ghi nhận mức thấp nhất 45.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc dao động 45.000 - 47.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 28/10 được ghi nhận trong khoảng 45.000 - 47.000 đồng/kg.

Lai Châu, Điện Biên và Hưng Yên cùng có giá 47.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La cùng đứng ở mức 46.000 đồng/kg.

Lạng Sơn, Ninh Bình và Lào Cai có giá 45.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 28/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 44.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 28/10 dao động từ 44.000 - 48.000 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức cao nhất khu vực với 48.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 46.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng có giá 45.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng ghi nhận mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất miền Trung và cũng là mức thấp nhất cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 28/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 49.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 28/10 dao động trong khoảng 45.000 - 49.000 đồng/kg.

Đồng Nai ghi nhận mức 49.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước.

Tây Ninh và TP HCM cùng đứng ở mức 48.000 đồng/kg.

Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng có giá 45.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 28/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 28/10/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 44.000 - 49.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thấp nhất với 44.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai ghi nhận mức cao nhất 49.000 đồng/kg.

HÙNG NGUYỄN

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gia-lon-hoi-hom-nay-2810-ca-nuoc-dao-dong-44000-49000-dongkg-post912915.html