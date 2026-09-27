Giá lợn hơi hôm nay 27/9: 11 địa phương giảm, mất mốc 60.000 đồng/kg

So với ngày trước, đà giảm xuất hiện ở cả ba miền, tập trung nhiều nhất tại miền Bắc. Không có địa phương nào trong bảng khảo sát tăng giá.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 26/9: Hai địa phương duy trì mốc 60.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 26/9/2026 dao động từ 57.000–60.000 đồng/kg. Hà Nội và Hưng Yên giữ mức cao nhất cả nước, trong khi miền Nam ghi nhận Đồng Nai ở mức 59.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc giảm tại nhiều địa phương

Miền Bắc hiện dao động từ 58.000–59.000 đồng/kg. Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lai Châu, Sơn La và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Hà Nội và Hưng Yên cùng rời mốc 60.000 đồng/kg. Mức cao nhất tại miền Bắc hiện chỉ còn 59.000 đồng/kg.

Miền Trung - Tây Nguyên phổ biến 57.000 đồng/kg

Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, khu vực chỉ còn hai mức giá 57.000 và 58.000 đồng/kg.

Mức 57.000 đồng/kg đang chiếm ưu thế tại khu vực, trong khi Quảng Trị và Lâm Đồng đứng ở 58.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Nam: Đồng Nai và Vĩnh Long giảm

Miền Nam ghi nhận Đồng Nai và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg.

Giá trong khu vực hiện thu hẹp về 57.000–58.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá toàn quốc hạ xuống 57.000–59.000 đồng/kg

Điểm đáng chú ý nhất trong ngày 27/9 là mốc 60.000 đồng/kg đã biến mất khỏi bảng giá. Sau 11 địa phương giảm 1.000 đồng/kg, giá cao nhất cả nước còn 59.000 đồng/kg.