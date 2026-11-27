Theo bảng giá cập nhật ngày 26/11, thị trường lợn hơi có sự điều chỉnh tại một số địa phương nhưng phần lớn vẫn giữ mức giá của ngày trước đó. Phú Thọ và Đồng Nai cùng tăng 1.000 đồng/kg, trong khi Quảng Trị giảm 1.000 đồng/kg. Mặt bằng giá tại miền Bắc phổ biến 53.000 đồng/kg, còn miền Nam có nơi đạt 56.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 26/11: Miền Bắc phổ biến 53.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 26/11/2026 dao động từ 51.000 - 55.000 đồng/kg. Miền Bắc phổ biến 53.000 đồng/kg, trong khi miền Nam có nhiều địa phương đạt 55.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc: Phú Thọ tăng lên 53.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi trong bảng tham chiếu mới nhất dao động từ 51.000 - 53.000 đồng/kg. Hầu hết địa phương giữ nguyên giá so với ngày 25/11.

Đáng chú ý, Phú Thọ tăng 1.000 đồng/kg, lên 53.000 đồng/kg. Với mức điều chỉnh này, địa phương đã gia nhập nhóm có giá cao nhất khu vực.

Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên cùng có giá 53.000 đồng/kg.

Riêng Tuyên Quang tiếp tục ở mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Như vậy, chênh lệch giữa mức giá cao nhất và thấp nhất tại khu vực hiện là 2.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc tham chiếu ngày 26/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên: Quảng Trị giảm còn 50.000 đồng/kg

Giá lợn hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 50.000 - 55.000 đồng/kg, với một địa phương ghi nhận điều chỉnh giảm.

Cụ thể, Quảng Trị giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 50.000 đồng/kg. Đây là mức thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất trong bảng giá cả nước.

Huế duy trì mức 51.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng có giá 52.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước.

Gia Lai tiếp tục đứng ở mức 53.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giữ giá 55.000 đồng/kg, cao nhất miền Trung - Tây Nguyên.

Bảng giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên tham chiếu ngày 26/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam: Đồng Nai tăng lên 56.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi nằm trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg. Đồng Nai là địa phương duy nhất ghi nhận tăng giá trong bảng tham chiếu của khu vực.

Sau khi tăng 1.000 đồng/kg so với ngày 25/11, giá lợn hơi tại Đồng Nai đạt 56.000 đồng/kg. Đây cũng là mức cao nhất trong bảng giá toàn quốc.

Tây Ninh, Đồng Tháp và TP.HCM cùng duy trì mức 55.000 đồng/kg. Vĩnh Long tiếp tục được thu mua ở mức 53.000 đồng/kg.

An Giang và Cà Mau cùng giữ giá 52.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ đứng ở mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Bảng giá lợn hơi miền Nam tham chiếu ngày 26/11/2026:

Theo bảng giá cập nhật gần nhất phục vụ bản tin ngày 27/11/2026, giá lợn hơi trên cả nước nằm trong khoảng 50.000 - 56.000 đồng/kg. Đồng Nai có mức cao nhất 56.000 đồng/kg, tiếp đến là Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng ở mức 55.000 đồng/kg.

Đối chiếu với ngày 25/11, có 31/34 địa phương giữ nguyên giá, hai địa phương tăng và một địa phương giảm. Biến động đáng chú ý nhất là Đồng Nai lên 56.000 đồng/kg, trong khi Quảng Trị xuống 50.000 đồng/kg.