Giá lợn hơi hôm nay 27/10: Miền Trung xuất hiện mức 45.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 27/10 chủ yếu nằm trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg. Mức cao nhất 50.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 26/10: Nhiều địa phương ở mức 46.000 - 47.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 26/10/2026 trên cả nước dao động từ 46.000 - 50.000 đồng/kg. Mức 46.000 - 47.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương.

Giá lợn hơi miền Bắc từ 46.000 - 47.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 27/10 khá đồng đều, chủ yếu dao động trong khoảng 46.000 - 47.000 đồng/kg.

Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng ghi nhận mức 47.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình và Lào Cai cùng có giá 46.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 27/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 45.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 27/10 dao động từ 45.000 - 49.000 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức cao nhất khu vực với 49.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 48.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa có giá 47.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng ghi nhận mức 46.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh có giá 45.000 đồng/kg, thấp nhất miền Trung và cũng là mức thấp nhất trong bảng giá cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 27/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 50.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 27/10 dao động trong khoảng 46.000 - 50.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng đạt 50.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước.

Cà Mau ghi nhận giá 47.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng ở mức 46.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 27/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 27/10/2026 trên cả nước dao động từ 45.000 - 50.000 đồng/kg. Mức 46.000 - 47.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương; Hà Tĩnh thấp nhất với 45.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng đạt mức cao nhất 50.000 đồng/kg.