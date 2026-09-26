Giá lợn hơi hôm nay 26/9: Hai địa phương duy trì mốc 60.000 đồng/kg

Thị trường lợn hơi hiện có sự chênh lệch khá rõ giữa các khu vực. Miền Bắc phổ biến từ 58.000–59.000 đồng/kg, miền Trung - Tây Nguyên chủ yếu quanh 57.000–58.000 đồng/kg, còn miền Nam dao động từ 57.000–59.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 25/9: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên giữ đỉnh

Giá lợn hơi hôm nay 25/9/2026 dao động từ 57.000 - 60.000 đồng/kg. Miền Bắc tiếp tục có mặt bằng cao nhất, với 4 địa phương đạt mức 60.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc

Miền Bắc tiếp tục là khu vực có mức giá cao nhất cả nước.

Hà Nội và Hưng Yên cùng đứng ở mức 60.000 đồng/kg. Phần lớn các địa phương còn lại giao dịch tại 59.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên

Giá tại miền Trung - Tây Nguyên nằm trong khoảng 57.000–58.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá trong khu vực khá sát nhau, chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất chỉ 1.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Nam

Miền Nam dao động từ 57.000–59.000 đồng/kg, trong đó Đồng Nai có mức cao nhất khu vực.

Ngoài Đồng Nai và Cà Mau, các địa phương còn lại trong bảng khảo sát miền Nam cùng đứng tại 58.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi cả nước dao động 57.000–60.000 đồng/kg

Tổng hợp ngày 26/9, mức giá cao nhất thuộc về Hà Nội và Hưng Yên với 60.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, mức 57.000 đồng/kg xuất hiện tại một số địa phương miền Trung - Tây Nguyên và Cà Mau.

Nhìn chung, mặt bằng giá lợn hơi ngày 26/9 tiếp tục tập trung chủ yếu quanh vùng 58.000–59.000 đồng/kg. Miền Bắc duy trì giá cao nhất, trong khi miền Trung - Tây Nguyên vẫn là khu vực có nhiều địa phương ở mức 57.000 đồng/kg.