Thị trường lợn hơi ngày 26/11 ghi nhận mặt bằng giá khá sát nhau giữa các khu vực. Theo bảng giá tham chiếu, miền Bắc dao động từ 51.000 - 53.000 đồng/kg, còn miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam cùng nằm trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg. So với bảng giá ngày trước, các địa phương chưa ghi nhận thay đổi.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 25/11/2026: Nhiều nơi giảm, cao nhất còn 55.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 25/11/2026 giảm tại nhiều địa phương, dao động từ 51.000 - 55.000 đồng/kg. Đồng Nai, TP.HCM cùng về mức 55.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc phổ biến 53.000 đồng/kg

Giá lợn hơi tại miền Bắc ngày 26/11 dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg, với phần lớn địa phương cùng đứng ở mức 53.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên đều có giá 53.000 đồng/kg.

Phú Thọ đứng ở mức 52.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang có giá 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Nhìn chung, khoảng chênh lệch giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất tại miền Bắc chỉ 2.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 26/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên: Đắk Lắk, Lâm Đồng cao nhất

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi ngày 26/11 nằm trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng có giá 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Gia Lai đứng ngay sau với mức 53.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng có giá 52.000 đồng/kg. Đây cũng là mức xuất hiện nhiều nhất tại khu vực này.

Quảng Trị và Huế tiếp tục nằm trong nhóm thấp nhất với 51.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên ngày 26/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 55.000 đồng/kg

Miền Nam ghi nhận giá lợn hơi dao động từ 51.000 - 55.000 đồng/kg, trong đó có bốn địa phương cùng đạt mức cao nhất.

Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP.HCM đều có giá 55.000 đồng/kg. Đây cũng là mức cao nhất được ghi nhận trong bảng giá cả nước ngày 26/11.

Vĩnh Long đứng ở mức 53.000 đồng/kg, còn An Giang và Cà Mau cùng có giá 52.000 đồng/kg.

Cần Thơ tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất miền Nam, đạt 51.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 26/11/2026:

Theo bảng giá ngày 26/11/2026, lợn hơi trên cả nước dao động từ 51.000 - 55.000 đồng/kg. Mức cao nhất xuất hiện tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Miền Bắc tập trung chủ yếu ở mức 53.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên phổ biến 52.000 đồng/kg. So với bảng giá ngày 25/11, cả ba miền chưa ghi nhận thay đổi về giá tại các địa phương được khảo sát.