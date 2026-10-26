Giá lợn hơi hôm nay 26/10: Nhiều địa phương ở mức 46.000 - 47.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 26/10 tập trung chủ yếu quanh 46.000 - 47.000 đồng/kg. Mức cao nhất 50.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP HCM và Lâm Đồng.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay (25/10): Giảm 3.000 - 6.000 đồng/kg, thấp nhất 45.000 đồng/kg

Trong tuần qua, giá lợn hơi giảm trên cả ba miền, kéo khung giá thu mua toàn quốc từ 50.000 - 53.000 đồng/kg xuống còn khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc từ 46.000 - 48.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 26/10 dao động trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Hưng Yên ghi nhận mức cao nhất khu vực với 48.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng có giá 47.000 đồng/kg.

Lạng Sơn, Ninh Bình và Lào Cai cùng ở mức 46.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 26/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 46.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 26/10 dao động từ 46.000 - 50.000 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức cao nhất khu vực với 50.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 48.000 đồng/kg.

Thanh Hóa và Khánh Hòa cùng có giá 47.000 đồng/kg.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng ghi nhận mức 46.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 26/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 50.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 26/10 dao động trong khoảng 46.000 - 50.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng ghi nhận mức 50.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Cà Mau đứng ở mức 47.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng có giá 46.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 26/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 26/10/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 46.000 - 50.000 đồng/kg. Mức thấp nhất 46.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương, trong khi Đồng Nai, Tây Ninh, TP HCM và Lâm Đồng cùng đạt mức cao nhất 50.000 đồng/kg.