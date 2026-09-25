Giá lợn hơi hôm nay 25/9: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên giữ đỉnh

Thị trường tiếp tục cho thấy sự phân hóa giữa các vùng. Giá tại miền Bắc tập trung quanh 59.000 - 60.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam phổ biến ở vùng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi miền Bắc

Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng nằm ở nhóm giá cao nhất cả nước.

Ngoài 4 địa phương đạt 60.000 đồng/kg, toàn bộ các địa phương còn lại trong bảng khảo sát miền Bắc cùng đứng tại 59.000 đồng/kg. Mặt bằng giá vì thế tiếp tục khá cao và đồng đều.

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên

Thanh Hóa tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, trong khi phần lớn thị trường tập trung tại 57.000–58.000 đồng/kg.

Khoảng cách giữa nơi cao nhất và thấp nhất tại khu vực là 2.000 đồng/kg, cho thấy thị trường chưa xuất hiện sự phân hóa quá lớn.

Giá lợn hơi miền Nam

Miền Nam tiếp tục có mặt bằng tương đối đồng đều, khi phần lớn địa phương cùng đứng tại 58.000 đồng/kg.

Cà Mau là địa phương duy nhất trong bảng khảo sát miền Nam ở mức 57.000 đồng/kg.

Thị trường giữ khoảng giá 57.000–60.000 đồng/kg

Tổng hợp bảng giá ngày 25/9, miền Bắc tiếp tục giữ vị trí cao nhất, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam vẫn tập trung ở vùng giá thấp hơn.

Điểm đáng chú ý là vùng 60.000 đồng/kg hiện vẫn tập trung hoàn toàn tại miền Bắc. Trong khi đó, miền Nam chưa có địa phương nào vượt 58.000 đồng/kg theo bảng giá khảo sát.

Diễn biến các phiên tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nguồn cung lợn đến tuổi xuất chuồng, sức mua trên thị trường thịt và nhu cầu gom hàng của thương lái. Nếu lực mua duy trì tốt, vùng giá cao tại miền Bắc có thể tiếp tục được củng cố.