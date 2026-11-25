Sau những phiên có mức giá cao nhất lên tới 57.000 đồng/kg, thị trường lợn hơi ngày 25/11 ghi nhận mặt bằng thấp hơn ở nhiều địa phương. Miền Bắc dao động từ 51.000 - 53.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam cùng có khoảng giá từ 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 24/11/2026: Cao nhất 57.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 24/11/2026 dao động từ 51.000 - 57.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM có mức cao nhất cả nước, trong khi miền Bắc phổ biến từ 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc giảm, Hà Nội còn 53.000 đồng/kg

Giá lợn hơi tại miền Bắc ngày 25/11 phổ biến ở mức 53.000 đồng/kg, thấp hơn so với bảng giá ngày 24/11 tại nhiều địa phương.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên cùng ghi nhận mức 53.000 đồng/kg.

Trong đó, Hải Phòng và Lai Châu giảm 2.000 đồng/kg so với ngày trước, còn Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên và một số địa phương khác giảm 1.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Phú Thọ giảm 3.000 đồng/kg, xuống 52.000 đồng/kg. Tuyên Quang giảm 2.000 đồng/kg, còn 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 25/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên cao nhất 55.000 đồng/kg

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi ngày 25/11 nằm trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Lâm Đồng vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực, cùng đạt 55.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày trước.

Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm 2.000 đồng/kg, xuống 52.000 đồng/kg. Khánh Hòa cũng có mức giảm tương tự, về 52.000 đồng/kg.

Gia Lai ghi nhận giá 53.000 đồng/kg, thấp hơn 1.000 đồng/kg so với ngày 24/11. Đà Nẵng giảm 1.000 đồng/kg, còn 52.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh và Quảng Ngãi cùng có giá 52.000 đồng/kg. Hai địa phương Quảng Trị và Huế tiếp tục ở mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên ngày 25/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam: Đồng Nai, TP.HCM giảm còn 55.000 đồng/kg

Thị trường lợn hơi miền Nam ngày 25/11 cũng ghi nhận giá giảm tại một số địa phương, với mức thu mua dao động từ 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP.HCM cùng giảm 2.000 đồng/kg, từ 57.000 đồng/kg xuống còn 55.000 đồng/kg. Đây vẫn là hai trong số những địa phương có giá cao nhất khu vực.

Tây Ninh giảm 1.000 đồng/kg, còn 55.000 đồng/kg. Đồng Tháp giữ mức 55.000 đồng/kg.

Vĩnh Long có giá 53.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày trước. Trong khi đó, An Giang và Cà Mau cùng duy trì mức 52.000 đồng/kg.

Cần Thơ giảm 1.000 đồng/kg, xuống 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 25/11/2026:

Theo bảng giá ngày 25/11/2026, lợn hơi trên cả nước dao động từ 51.000 - 55.000 đồng/kg. Mức cao nhất 55.000 đồng/kg xuất hiện tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

So với ngày 24/11, giá cao nhất cả nước đã giảm từ 57.000 đồng/kg xuống 55.000 đồng/kg. Miền Bắc hiện không còn địa phương nào vượt mức 53.000 đồng/kg, trong khi mức thấp nhất cả nước là 51.000 đồng/kg.