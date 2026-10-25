Giá lợn hơi hôm nay (25/10): Giảm 3.000 - 6.000 đồng/kg, thấp nhất 45.000 đồng/kg

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Giá lợn hơi hôm nay 24/10/2026: Thấp nhất 46.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 24/10/2026 trên cả nước dao động từ 46.000 - 51.000 đồng/kg. Nhiều địa phương miền Trung ghi nhận mức thấp nhất 46.000 đồng/kg.

Tuần qua, giá lợn hơi miền Bắc giảm 4.000 - 5.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, hiện dao động từ 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Trong đó, Lạng Sơn, Ninh Bình và Lào Cai cùng giảm 5.000 đồng/kg, xuống mức 46.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Các địa phương gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cũng giảm 5.000 đồng/kg, từ 52.000 đồng/kg xuống 47.000 đồng/kg. Hưng Yên giảm 4.000 đồng/kg nhưng vẫn là địa phương có giá cao nhất miền Bắc, ở mức 48.000 đồng/kg. Tuyên Quang và Phú Thọ ghi nhận giá 47.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc (ngày 25/10):

Miền Trung - Tây Nguyên

Giá lợn hơi khu vực này giảm 2.000 - 6.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, hiện dao động từ 45.000 - 49.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Hà Tĩnh giảm mạnh nhất, tới 6.000 đồng/kg, xuống 45.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá thấp nhất cả nước. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi cùng giảm 5.000 đồng/kg, về mức 46.000 đồng/kg.

Khánh Hòa giảm 3.000 đồng/kg, xuống 47.000 đồng/kg; Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg, xuống 48.000 đồng/kg. Lâm Đồng giảm 4.000 đồng/kg nhưng vẫn có giá cao nhất khu vực, ở mức 49.000 đồng/kg. Đà Nẵng và Gia Lai ghi nhận giá 46.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên (ngày 25/10):

Miền Nam

Giá lợn hơi miền Nam giảm 3.000 - 5.000 đồng/kg trong tuần qua, lùi về khoảng 46.000 - 50.000 đồng/kg.

Đồng Tháp và An Giang giảm mạnh nhất, 5.000 đồng/kg, xuống 46.000 đồng/kg, ngang mức với Vĩnh Long và Cần Thơ. Tại các trung tâm tiêu thụ lớn, Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng giảm 3.000 đồng/kg, hiện giữ ở mức 50.000 đồng/kg. Cà Mau ghi nhận giá 47.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Nam (ngày 25/10):