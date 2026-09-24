Giá lợn hơi hôm nay 24/9/2026: 4 địa phương giữ mức 60.000 đồng/kg

Thị trường lợn hơi chưa ghi nhận biến động mới sau những nhịp tăng cục bộ tại miền Bắc. Mặt bằng giá hiện khá rõ nét: miền Bắc tập trung ở 59.000–60.000 đồng/kg, còn miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam chủ yếu quanh 57.000–58.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 23/9: Đà tăng lan từ miền Bắc xuống miền Nam

Giá lợn hơi hôm nay 23/9/2026 ghi nhận nhịp tăng tại Bắc Ninh và Đồng Nai. Mặt bằng cả nước tiếp tục dao động từ 57.000 - 60.000 đồng/kg, miền Bắc giữ vùng giá cao nhất.

Giá lợn hơi miền Bắc

Miền Bắc tiếp tục là khu vực có giá cao nhất cả nước.

Bốn địa phương đang giữ mốc 60.000 đồng/kg, trong khi 11 địa phương còn lại cùng đứng ở mức 59.000 đồng/kg. Điều này cho thấy vùng giá cao đã bao phủ khá rộng tại phía Bắc.

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục dao động trong khoảng 57.000–59.000 đồng/kg.

Thanh Hóa tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực. Phần lớn các địa phương còn lại tập trung tại hai vùng 57.000 và 58.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Nam

Miền Nam vẫn là khu vực có mặt bằng khá đồng đều.

Có 7/8 địa phương khảo sát cùng đứng ở 58.000 đồng/kg. Cà Mau tiếp tục là địa phương duy nhất tại khu vực giữ mức 57.000 đồng/kg.

Thị trường tiếp tục giằng co quanh vùng giá cao

Tổng hợp ngày 24/9, giá lợn hơi cả nước duy trì trong khoảng 57.000–60.000 đồng/kg.

Việc giá tiếp tục đi ngang cho thấy cung - cầu đang tạm thời cân bằng. Miền Bắc vẫn giữ vai trò dẫn dắt với vùng giá 60.000 đồng/kg được duy trì tại nhiều địa phương hơn so với đầu tháng.

Trong các phiên tới, sức mua thịt, lượng lợn đến tuổi xuất chuồng và nhu cầu gom hàng của thương lái sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định xu hướng. Nếu lực mua duy trì tốt, mốc 60.000 đồng/kg có thể còn được mở rộng; ngược lại, thị trường nhiều khả năng tiếp tục đi ngang nếu nguồn cung tăng.