Giá lợn hơi giữa ba miền vẫn có sự chênh lệch đáng kể. Miền Bắc dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg, miền Trung - Tây Nguyên từ 51.000 - 56.000 đồng/kg, còn miền Nam có nhiều địa phương đạt 55.000 đồng/kg trở lên.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 23/11: Cả nước ghi nhận mức 51.000 - 57.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 23/11/2026 dao động từ 51.000 - 57.000 đồng/kg theo số liệu đã có. Đồng Nai và TP.HCM đứng ở mức cao nhất, cùng đạt 57.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc: Hải Phòng, Lai Châu, Phú Thọ cao nhất

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 24/11 dao động từ 53.000 - 55.000 đồng/kg. Hải Phòng, Lai Châu và Phú Thọ cùng có giá 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Phần lớn địa phương còn lại tập trung ở mức 54.000 đồng/kg, gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Hưng Yên.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La cùng đứng ở mức 53.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 24/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên: Đắk Lắk, Lâm Đồng đạt 56.000 đồng/kg

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi ngày 24/11 nằm trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng đứng đầu khu vực với mức 56.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa có giá 54.000 đồng/kg. Đà Nẵng đứng ở mức 53.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh và Quảng Ngãi cùng ghi nhận 52.000 đồng/kg.

Quảng Trị và Huế là hai địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, cùng đạt 51.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên ngày 24/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam: Đồng Nai, TP.HCM đạt 57.000 đồng/kg

Miền Nam có giá lợn hơi dao động từ 52.000 - 57.000 đồng/kg, với mức cao nhất cả nước xuất hiện tại Đồng Nai và TP.HCM.

Hai địa phương này cùng đạt 57.000 đồng/kg. Tây Ninh đứng ngay sau với giá 56.000 đồng/kg, còn Đồng Tháp ở mức 55.000 đồng/kg.

Tại Vĩnh Long, giá lợn hơi là 54.000 đồng/kg. An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng ghi nhận 52.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 24/11/2026:

Theo bảng giá ngày 24/11/2026, lợn hơi trên cả nước dao động từ 51.000 - 57.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM có mức cao nhất 57.000 đồng/kg. Tây Ninh, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng đạt 56.000 đồng/kg, trong khi Hải Phòng, Lai Châu và Phú Thọ đứng đầu khu vực miền Bắc với 55.000 đồng/kg.