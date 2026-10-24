Giá lợn hơi hôm nay 24/10/2026: Thấp nhất 46.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 24/10 có sự chênh lệch giữa ba miền. Miền Bắc tập trung chủ yếu ở 47.000 - 48.000 đồng/kg, trong khi mức cao nhất cả nước đạt 51.000 đồng/kg tại một số địa phương miền Nam.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 23/10/2026: Thấp nhất 46.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 23/10/2026 trên cả nước dao động từ 46.000 - 52.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Gia Lai ghi nhận mức thấp nhất 46.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai cao nhất với 52.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 49.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 24/10 dao động trong khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg.

Quảng Ninh ghi nhận mức 49.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng có giá 48.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lạng Sơn đứng ở mức 47.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 24/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 46.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 24/10 được ghi nhận trong khoảng 46.000 - 50.000 đồng/kg.

Lâm Đồng có mức cao nhất khu vực với 50.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 48.000 đồng/kg.

Thanh Hóa và Khánh Hòa cùng ghi nhận 47.000 đồng/kg.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng ở mức 46.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 24/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam dao động 47.000 - 51.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 24/10 dao động trong khoảng 47.000 - 51.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng ghi nhận mức 51.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất trong bảng giá cả nước.

Đồng Tháp và Cà Mau cùng ở mức 48.000 đồng/kg. An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ có giá 47.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 24/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 24/10/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 46.000 - 51.000 đồng/kg. Mức thấp nhất 46.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương miền Trung, trong khi Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng đạt mức cao nhất 51.000 đồng/kg.