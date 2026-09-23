Giá lợn hơi hôm nay 23/9: Đà tăng lan từ miền Bắc xuống miền Nam

Thị trường lợn hơi sáng 23/9 xuất hiện thêm tín hiệu tích cực khi đà tăng lan từ miền Bắc xuống miền Nam. Trong khi đó, miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục đi ngang sau những phiên điều chỉnh trước đó.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 22/9 ổn định, mốc 60.000 đồng/kg chưa lan rộng

Giá lợn hơi hôm nay 22/9/2026 tiếp tục ổn định, dao động từ 57.000 - 60.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên giữ mức cao nhất cả nước.

Giá lợn hơi miền Bắc: 4 địa phương đạt 60.000 đồng/kg

Bắc Ninh tăng 1.000 đồng/kg, gia nhập nhóm địa phương có mức thu mua cao nhất cả nước.

Sau điều chỉnh, miền Bắc chỉ còn hai mức giá 59.000 và 60.000 đồng/kg. Đây tiếp tục là khu vực có mặt bằng thu mua cao nhất cả nước.

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên đi ngang

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên chưa ghi nhận biến động mới. Thanh Hóa tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực.

Khoảng giá trong khu vực tiếp tục duy trì từ 57.000–59.000 đồng/kg, chưa hình thành xu hướng tăng trên diện rộng.

Giá lợn hơi miền Nam: Đồng Nai tăng lên 59.000 đồng/kg

Điểm đáng chú ý tại miền Nam là Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg, trở thành địa phương có mức giá cao nhất khu vực.

Việc Đồng Nai nhích lên sau nhiều ngày ổn định khiến biên độ giá miền Nam mở rộng thành 57.000–59.000 đồng/kg.

Đà tăng xuất hiện ở cả miền Bắc và miền Nam

Tính chung ngày 23/9, giá lợn hơi cả nước tiếp tục dao động từ 57.000–60.000 đồng/kg.

So với ngày trước, Bắc Ninh và Đồng Nai cùng tăng 1.000 đồng/kg. Không ghi nhận địa phương giảm giá.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang có xu hướng nhích lên cục bộ thay vì tăng đồng loạt. Miền Bắc vẫn là vùng dẫn dắt, nhưng việc miền Nam xuất hiện địa phương đạt 59.000 đồng/kg cho thấy khoảng cách giữa các khu vực đang dần thu hẹp.

Trong những phiên tới, sức mua, nguồn cung lợn đến tuổi xuất chuồng và nhu cầu gom hàng của thương lái sẽ là những yếu tố đáng chú ý. Nếu lực mua duy trì tốt, vùng giá 59.000–60.000 đồng/kg có thể xuất hiện tại nhiều địa phương hơn.