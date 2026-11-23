Thị trường lợn hơi ngày 23/11 có sự chênh lệch giữa ba miền. Miền Bắc nằm trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg, miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 51.000 - 56.000 đồng/kg, trong khi miền Nam có nhiều địa phương đạt từ 55.000 đồng/kg trở lên.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 22/11/2026: Cả nước dao động 51.000 - 57.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 22/11/2026 dao động từ 51.000 - 57.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM có mức cao nhất cả nước, trong khi miền Bắc phổ biến từ 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 55.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 23/11 dao động từ 53.000 - 55.000 đồng/kg. Hải Phòng, Lai Châu và Phú Thọ cùng đạt 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Phần lớn địa phương còn lại có giá 54.000 đồng/kg, gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Hưng Yên.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La cùng ở mức 53.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 23/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên: Đắk Lắk, Lâm Đồng đạt 56.000 đồng/kg

Giá lợn hơi tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 23/11 nằm trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg, với mức chênh lệch 5.000 đồng/kg giữa địa phương cao nhất và thấp nhất.

Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng có giá 56.000 đồng/kg, dẫn đầu khu vực.

Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa đứng ở mức 54.000 đồng/kg. Đà Nẵng có giá 53.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh và Quảng Ngãi cùng ở mức 52.000 đồng/kg.

Quảng Trị và Huế tiếp tục nằm trong nhóm có giá thấp nhất khu vực, cùng ghi nhận 51.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên ngày 23/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 57.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ở các địa phương đã có số liệu dao động từ 52.000 - 57.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP.HCM cùng đứng ở mức 57.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất trong bảng giá cả nước ngày 23/11.

Tây Ninh có giá 56.000 đồng/kg, còn Đồng Tháp đạt 55.000 đồng/kg. Tại Vĩnh Long, mức thu mua là 54.000 đồng/kg.

An Giang và Cà Mau cùng ghi nhận 52.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương miền Nam đã có giá.

Riêng Cần Thơ chưa có số liệu cập nhật trong bảng tham chiếu.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 23/11/2026:

Theo các mức giá đã cập nhật, lợn hơi trên cả nước ngày 23/11/2026 dao động từ 51.000 - 57.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM có mức cao nhất 57.000 đồng/kg, tiếp đến là Tây Ninh, Đắk Lắk và Lâm Đồng với 56.000 đồng/kg. Tại miền Bắc, Hải Phòng, Lai Châu và Phú Thọ cùng đứng đầu khu vực với 55.000 đồng/kg.