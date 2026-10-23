Giá lợn hơi hôm nay 23/10/2026: Thấp nhất 46.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 23/10 có sự chênh lệch khá rõ giữa các khu vực. Miền Bắc tập trung chủ yếu ở 48.000 - 49.000 đồng/kg, còn miền Trung và miền Nam xuất hiện nhiều mức từ 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 22/10: Cả nước dao động 47.000 - 52.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 22/10/2026 trên cả nước dao động từ 47.000 - 52.000 đồng/kg. Mức thấp nhất 47.000 đồng/kg xuất hiện tại Cần Thơ và nhiều địa phương miền Trung.

Giá lợn hơi miền Bắc phổ biến 49.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 23/10 dao động trong khoảng 48.000 - 49.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng ghi nhận mức 49.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Lai Châu cùng có giá 48.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 23/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 46.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 23/10 dao động từ 46.000 - 51.000 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức cao nhất khu vực với 51.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 49.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa cùng có giá 47.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng ghi nhận 46.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 23/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam dao động 47.000 - 52.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 23/10 dao động trong khoảng 47.000 - 52.000 đồng/kg.

Đồng Nai ghi nhận mức cao nhất khu vực và cũng là cao nhất cả nước với 52.000 đồng/kg.

Tây Ninh và TP HCM cùng đạt 51.000 đồng/kg. Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long có giá 48.000 đồng/kg.

An Giang và Cần Thơ cùng ghi nhận mức 47.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 23/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 23/10/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 46.000 - 52.000 đồng/kg. Miền Bắc có mặt bằng khá đồng đều ở 48.000 - 49.000 đồng/kg, trong khi miền Trung ghi nhận mức thấp nhất 46.000 đồng/kg tại Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Gia Lai. Đồng Nai có giá cao nhất cả nước với 52.000 đồng/kg.