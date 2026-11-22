Giá lợn hơi hôm nay 22/11/2026: Cả nước dao động 51.000 - 57.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 22/11/2026 dao động từ 51.000 - 57.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM có mức cao nhất cả nước, trong khi miền Bắc phổ biến từ 53.000 - 56.000 đồng/kg.
Theo bảng giá ngày 22/11, thị trường lợn hơi tiếp tục có sự chênh lệch giữa các địa phương. Miền Nam ghi nhận mức cao nhất 57.000 đồng/kg, miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên cùng có nơi đạt 56.000 đồng/kg. Khoảng giá giữa các địa phương trên cả nước chênh nhau 6.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 21/11: Miền Nam có mức cao nhất cả nước
Giá lợn hơi hôm nay 21/11/2026 dao động 51.000 - 57.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM cùng đứng ở mức cao nhất 57.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi miền Bắc: Hải Phòng, Lai Châu đạt 56.000 đồng/kg
Giá lợn hơi tại miền Bắc ngày 22/11 dao động từ 53.000 - 56.000 đồng/kg. Hải Phòng và Lai Châu cùng đứng ở mức 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.
Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên có giá 55.000 đồng/kg. Tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai và Điện Biên, mức thu mua là 54.000 đồng/kg.
Ba địa phương Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La cùng ghi nhận 53.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.
Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 22/11/2026:
Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên: Đắk Lắk, Lâm Đồng cao nhất
Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi nằm trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg. Hai địa phương Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng đạt 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.
Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa có giá 54.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai đứng ở mức 53.000 đồng/kg.
Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng ghi nhận 52.000 đồng/kg. Quảng Trị và Huế có mức thấp nhất khu vực, cùng ở mức 51.000 đồng/kg.
Bảng giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên ngày 22/11/2026:
Giá lợn hơi miền Nam: Đồng Nai, TP.HCM đạt 57.000 đồng/kg
Miền Nam là khu vực có mức giá cao nhất cả nước trong ngày 22/11, với khoảng dao động từ 51.000 - 57.000 đồng/kg.
Đồng Nai và TP.HCM cùng có giá 57.000 đồng/kg. Tây Ninh đứng ngay sau với mức 56.000 đồng/kg, còn Đồng Tháp đạt 55.000 đồng/kg.
Tại Vĩnh Long, giá lợn hơi ở mức 53.000 đồng/kg. Cà Mau ghi nhận 52.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ cùng có giá 51.000 đồng/kg.
Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 22/11/2026:
Như vậy, giá lợn hơi ngày 22/11/2026 dao động từ 51.000 - 57.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM đứng đầu bảng giá với 57.000 đồng/kg. Hải Phòng, Lai Châu, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Tây Ninh cùng đạt 56.000 đồng/kg. Mức thấp nhất 51.000 đồng/kg được ghi nhận tại Quảng Trị, Huế, An Giang và Cần Thơ.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gia-lon-hoi-hom-nay-22112026-ca-nuoc-dao-dong-51000-57000-dongkg-post915109.html