Theo bảng giá ngày 22/11, thị trường lợn hơi tiếp tục có sự chênh lệch giữa các địa phương. Miền Nam ghi nhận mức cao nhất 57.000 đồng/kg, miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên cùng có nơi đạt 56.000 đồng/kg. Khoảng giá giữa các địa phương trên cả nước chênh nhau 6.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 21/11: Miền Nam có mức cao nhất cả nước

Giá lợn hơi hôm nay 21/11/2026 dao động 51.000 - 57.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM cùng đứng ở mức cao nhất 57.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc: Hải Phòng, Lai Châu đạt 56.000 đồng/kg

Giá lợn hơi tại miền Bắc ngày 22/11 dao động từ 53.000 - 56.000 đồng/kg. Hải Phòng và Lai Châu cùng đứng ở mức 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên có giá 55.000 đồng/kg. Tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai và Điện Biên, mức thu mua là 54.000 đồng/kg.

Ba địa phương Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La cùng ghi nhận 53.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 22/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên: Đắk Lắk, Lâm Đồng cao nhất

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi nằm trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg. Hai địa phương Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng đạt 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa có giá 54.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai đứng ở mức 53.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng ghi nhận 52.000 đồng/kg. Quảng Trị và Huế có mức thấp nhất khu vực, cùng ở mức 51.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên ngày 22/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam: Đồng Nai, TP.HCM đạt 57.000 đồng/kg

Miền Nam là khu vực có mức giá cao nhất cả nước trong ngày 22/11, với khoảng dao động từ 51.000 - 57.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP.HCM cùng có giá 57.000 đồng/kg. Tây Ninh đứng ngay sau với mức 56.000 đồng/kg, còn Đồng Tháp đạt 55.000 đồng/kg.

Tại Vĩnh Long, giá lợn hơi ở mức 53.000 đồng/kg. Cà Mau ghi nhận 52.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ cùng có giá 51.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 22/11/2026:

Như vậy, giá lợn hơi ngày 22/11/2026 dao động từ 51.000 - 57.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM đứng đầu bảng giá với 57.000 đồng/kg. Hải Phòng, Lai Châu, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Tây Ninh cùng đạt 56.000 đồng/kg. Mức thấp nhất 51.000 đồng/kg được ghi nhận tại Quảng Trị, Huế, An Giang và Cần Thơ.