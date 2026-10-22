Giá lợn hơi hôm nay 22/10: Cả nước dao động 47.000 - 52.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 22/10 có sự phân hóa giữa các khu vực. Miền Bắc tập trung ở 49.000 - 50.000 đồng/kg, trong khi miền Trung và miền Nam xuất hiện nhiều mức 47.000 - 48.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 21/10/2026: Thấp nhất 47.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 21/10/2026 trên cả nước dao động từ 47.000 - 52.000 đồng/kg. Gia Lai ghi nhận mức thấp nhất 47.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc dao động 49.000 - 50.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 22/10 nằm trong khoảng 49.000 - 50.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng ghi nhận mức 50.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình và Lai Châu cùng có giá 49.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 22/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 47.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 22/10 dao động trong khoảng 47.000 - 52.000 đồng/kg.

Lâm Đồng có mức cao nhất khu vực với 52.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 49.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng ghi nhận 48.000 đồng/kg.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Gia Lai cùng ở mức 47.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 22/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam từ 47.000 - 52.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 22/10 dao động từ 47.000 - 52.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng đạt mức 52.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long cùng ghi nhận mức 48.000 đồng/kg. Cần Thơ đứng ở mức 47.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 22/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 22/10/2026 trên cả nước dao động từ 47.000 - 52.000 đồng/kg. Miền Bắc có mặt bằng cao và khá đồng đều ở mức 49.000 - 50.000 đồng/kg, trong khi mức thấp nhất 47.000 đồng/kg xuất hiện tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Gia Lai và Cần Thơ.