Giá lợn hơi hôm nay 21/9/2026: Ba miền đi ngang, miền Bắc cao nhất

Thị trường bước sang tuần mới trong trạng thái khá yên ắng. Miền Bắc tiếp tục có mặt bằng giá cao hơn, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam chủ yếu tập trung quanh 57.000–58.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi miền Bắc

Miền Bắc tiếp tục dao động từ 58.000–60.000 đồng/kg, trong đó Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên đứng ở nhóm cao nhất.

Ngoài ba địa phương đạt 60.000 đồng/kg, phần lớn thị trường phía Bắc tập trung quanh 59.000 đồng/kg. Lào Cai là địa phương duy nhất trong bảng khảo sát ở mức 58.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên

Thị trường khu vực tiếp tục ổn định trong khoảng 57.000–58.000 đồng/kg.

Khoảng cách giữa nơi cao nhất và thấp nhất chỉ 1.000 đồng/kg, cho thấy giá trong khu vực đang khá cân bằng.

Giá lợn hơi miền Nam

Miền Nam cũng chưa xuất hiện biến động mới, phần lớn địa phương cùng đứng ở mức 58.000 đồng/kg.

Cà Mau tiếp tục là địa phương duy nhất trong khu vực ở mức 57.000 đồng/kg.

Thị trường lợn hơi bước vào tuần mới khá ổn định

Tổng hợp ngày 21/9, giá lợn hơi cả nước tiếp tục nằm trong khoảng 57.000–60.000 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang cho thấy cung - cầu đang tương đối cân bằng sau nhịp tăng nhẹ tại một số địa phương trong tuần trước.

Miền Bắc vẫn là khu vực đáng chú ý nhất khi mốc 60.000 đồng/kg được duy trì tại ba địa phương. Tuy nhiên, mức giá này chưa lan rộng sang các tỉnh, thành khác.

Trong những phiên tới, thị trường sẽ phụ thuộc vào lượng lợn đến tuổi xuất chuồng, sức mua thịt, nhu cầu gom hàng của thương lái và tình hình dịch bệnh tại các vùng chăn nuôi.

Nếu sức mua duy trì tốt trong khi nguồn cung không tăng mạnh, vùng 59.000–60.000 đồng/kg tại miền Bắc có thể tiếp tục được giữ. Ngược lại, thị trường nhiều khả năng tiếp tục giằng co nếu cung - cầu không xuất hiện thay đổi đáng kể.