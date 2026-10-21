Giá lợn hơi hôm nay 21/10/2026: Thấp nhất 47.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 21/10 có sự chênh lệch khá rõ giữa các khu vực. Miền Bắc phổ biến 50.000 - 51.000 đồng/kg, trong khi miền Trung và miền Nam có nhiều địa phương dưới 50.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 20/10: Miền Bắc phổ biến 51.000 - 52.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 20/10/2026 trên cả nước dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg. Mức thấp nhất 50.000 đồng/kg xuất hiện tại miền Trung và Vĩnh Long.

Giá lợn hơi miền Bắc từ 50.000 - 51.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 21/10 dao động trong khoảng 50.000 - 51.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Hà Nội và Hưng Yên cùng ghi nhận mức 51.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương còn lại trong bảng giá gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng ở mức 50.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 21/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 47.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 21/10 dao động từ 47.000 - 52.000 đồng/kg, có biên độ rộng nhất trong ba khu vực.

Lâm Đồng ghi nhận mức cao nhất khu vực với 52.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 49.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng có giá 48.000 đồng/kg.

Gia Lai ghi nhận mức 47.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất trong bảng giá cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 21/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam dao động 48.000 - 52.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 21/10 nằm trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng đạt 52.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Đồng Tháp ghi nhận mức 49.000 đồng/kg. An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng ở mức 48.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 21/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 21/10/2026 trên cả nước dao động từ 47.000 - 52.000 đồng/kg. Miền Bắc tập trung ở mức 50.000 - 51.000 đồng/kg, trong khi nhiều địa phương miền Trung và miền Nam ở khoảng 48.000 - 49.000 đồng/kg. Gia Lai thấp nhất cả nước với 47.000 đồng/kg.