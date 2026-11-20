Giá lợn hơi hôm nay 20/11: Miền Bắc có nhiều nơi trên 54.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 20/11/2026 dao động từ 50.000 - 56.000 đồng/kg. Mức cao nhất được ghi nhận tại Hải Phòng, Lai Châu và Đồng Nai.
Mặt bằng giá giữa ba miền tiếp tục có sự chênh lệch. Miền Bắc dao động từ 53.000 - 56.000 đồng/kg, miền Trung từ 50.000 - 55.000 đồng/kg, còn miền Nam nằm trong khoảng 50.000 - 56.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 19/11/2026: Cả nước dao động 50.000 - 56.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 19/11/2026 dao động từ 50.000 - 56.000 đồng/kg. Mức cao nhất xuất hiện tại Hải Phòng, Lai Châu và Đồng Nai.
Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 56.000 đồng/kg
Tại miền Bắc, giá lợn hơi phổ biến trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg.
Hải Phòng và Lai Châu cùng đứng ở mức 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên có giá 55.000 đồng/kg.
Nhóm 54.000 đồng/kg gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Phú Thọ.
Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La cùng ở mức 53.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.
Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 20/11/2026:
Giá lợn hơi miền Trung từ 50.000 - 55.000 đồng/kg
Ở miền Trung, giá lợn hơi dao động từ 50.000 - 55.000 đồng/kg.
Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng có mức cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Nghệ An đứng ở mức 54.000 đồng/kg.
Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hòa cùng có giá 52.000 đồng/kg. Quảng Ngãi ở mức 51.000 đồng/kg.
Quảng Trị và Huế cùng ghi nhận 50.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.
Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 20/11/2026:
Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 56.000 đồng/kg
Tại miền Nam, giá lợn hơi nằm trong khoảng 50.000 - 56.000 đồng/kg.
Đồng Nai tiếp tục là địa phương có mức cao nhất khu vực với 56.000 đồng/kg. Tây Ninh và TP.HCM cùng ở mức 55.000 đồng/kg.
Đồng Tháp và Vĩnh Long có giá 53.000 đồng/kg. Cần Thơ đứng ở mức 51.000 đồng/kg.
An Giang và Cà Mau cùng ghi nhận 50.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.
Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 20/11/2026:
Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 20/11/2026 trong bảng giá dao động từ 50.000 - 56.000 đồng/kg. Hải Phòng, Lai Châu và Đồng Nai cùng đứng ở mức cao nhất 56.000 đồng/kg. Ở chiều thấp hơn, mức 50.000 đồng/kg xuất hiện tại Quảng Trị, Huế, An Giang và Cà Mau.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gia-lon-hoi-hom-nay-2011-mien-bac-co-nhieu-noi-tren-54000-dongkg-post914977.html