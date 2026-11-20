Mặt bằng giá giữa ba miền tiếp tục có sự chênh lệch. Miền Bắc dao động từ 53.000 - 56.000 đồng/kg, miền Trung từ 50.000 - 55.000 đồng/kg, còn miền Nam nằm trong khoảng 50.000 - 56.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 19/11/2026: Cả nước dao động 50.000 - 56.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 19/11/2026 dao động từ 50.000 - 56.000 đồng/kg. Mức cao nhất xuất hiện tại Hải Phòng, Lai Châu và Đồng Nai.

Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 56.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi phổ biến trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Hải Phòng và Lai Châu cùng đứng ở mức 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên có giá 55.000 đồng/kg.

Nhóm 54.000 đồng/kg gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Phú Thọ.

Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La cùng ở mức 53.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 20/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung từ 50.000 - 55.000 đồng/kg

Ở miền Trung, giá lợn hơi dao động từ 50.000 - 55.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng có mức cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Nghệ An đứng ở mức 54.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hòa cùng có giá 52.000 đồng/kg. Quảng Ngãi ở mức 51.000 đồng/kg.

Quảng Trị và Huế cùng ghi nhận 50.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 20/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 56.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi nằm trong khoảng 50.000 - 56.000 đồng/kg.

Đồng Nai tiếp tục là địa phương có mức cao nhất khu vực với 56.000 đồng/kg. Tây Ninh và TP.HCM cùng ở mức 55.000 đồng/kg.

Đồng Tháp và Vĩnh Long có giá 53.000 đồng/kg. Cần Thơ đứng ở mức 51.000 đồng/kg.

An Giang và Cà Mau cùng ghi nhận 50.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 20/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 20/11/2026 trong bảng giá dao động từ 50.000 - 56.000 đồng/kg. Hải Phòng, Lai Châu và Đồng Nai cùng đứng ở mức cao nhất 56.000 đồng/kg. Ở chiều thấp hơn, mức 50.000 đồng/kg xuất hiện tại Quảng Trị, Huế, An Giang và Cà Mau.