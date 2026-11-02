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Giá lợn hơi hôm nay 2/11: Miền Bắc phổ biến 44.000 - 45.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 2/11/2026 trên cả nước dao động từ 43.000 - 46.000 đồng/kg. Mức thấp nhất 43.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương miền Trung và Ninh Bình.

Báo Lào Cai
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Mặt bằng giá lợn hơi đầu tuần tập trung chủ yếu trong khoảng 44.000 - 45.000 đồng/kg. Mức cao nhất 46.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP HCM và Lâm Đồng.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 1/11: Cả nước dao động 43.000 - 46.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 1/11/2026 trên cả nước dao động từ 43.000 - 46.000 đồng/kg. Mức thấp nhất 43.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương miền Trung và Ninh Bình.

Giá lợn hơi miền Bắc từ 43.000 - 45.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 2/11 dao động trong khoảng 43.000 - 45.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Hưng Yên cùng ghi nhận mức 45.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ và Sơn La cùng có giá 44.000 đồng/kg. Ninh Bình đứng ở mức thấp nhất khu vực với 43.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 2/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung nhiều nơi ở mức 43.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 2/11 dao động từ 43.000 - 46.000 đồng/kg.

Lâm Đồng có mức giá cao nhất khu vực với 46.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 45.000 đồng/kg, còn Khánh Hòa ghi nhận 44.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng ở mức 43.000 đồng/kg, thấp nhất miền Trung và cũng là mức thấp nhất trong bảng giá cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 2/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 46.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 2/11 được ghi nhận trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng đạt 46.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Đồng Tháp và Cà Mau có giá 45.000 đồng/kg. An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng đứng ở mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 2/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 2/11/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg. Miền Bắc chủ yếu ở mức 44.000 - 45.000 đồng/kg; miền Trung có nhiều địa phương ở mức thấp nhất 43.000 đồng/kg; miền Nam dao động từ 44.000 - 46.000 đồng/kg.

HÙNG NGUYỄN

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gia-lon-hoi-hom-nay-211-mien-bac-pho-bien-44000-45000-dongkg-post913321.html