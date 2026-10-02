Giá lợn hơi hôm nay 2/10: Nhiều địa phương giữ mức 56.000 đồng/kg

Thị trường lợn hơi ngày 2/10 ghi nhận mặt bằng giá chủ yếu quanh 56.000 đồng/kg. Mức cao nhất 57.000 đồng/kg xuất hiện ở cả ba miền, trong khi miền Trung có nơi xuống 55.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 1/10: Miền Bắc và miền Trung cao nhất 57.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 1/10/2026 trên cả nước dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg. Đồng Nai là địa phương ghi nhận mức cao nhất 58.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc chủ yếu ở mức 56.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 2/10 dao động từ 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Thái Nguyên và Hưng Yên cùng ghi nhận mức 57.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương còn lại trong bảng giá gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng ở mức 56.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 2/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 55.000 đồng/kg

Miền Trung là khu vực có biên độ giá rộng hơn, dao động từ 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Lâm Đồng đứng ở mức 57.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng được thu mua ở mức 56.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi ghi nhận mức 55.000 đồng/kg, thấp nhất trong bảng giá cả nước ngày 2/10.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 2/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 57.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay dao động từ 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng ghi nhận mức 57.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ đều ở mức 56.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 2/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 2/10/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg. Mức 56.000 đồng/kg xuất hiện tại phần lớn địa phương, trong khi giá thấp nhất 55.000 đồng/kg tập trung ở một số địa phương miền Trung.