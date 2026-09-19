Giá lợn hơi hôm nay 19/9/2026: Thị trường tiếp tục đi ngang

Thị trường chưa xuất hiện biến động đáng kể. Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục đứng ở mức cao nhất cả nước, còn mức thấp nhất được ghi nhận tại một số địa phương miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 18/9 ổn định, mốc 60.000 đồng/kg có lan rộng?

Giá lợn hơi hôm nay 18/9/2026 tiếp tục đi ngang trên cả ba miền, dao động từ 57.000 - 60.000 đồng/kg. Hà Nội và Hưng Yên giữ mức cao nhất cả nước.

Giá lợn hơi miền Bắc

Giá lợn hơi miền Bắc dao động từ 58.000 - 60.000 đồng/kg. Hà Nội và Hưng Yên giữ mức cao nhất khu vực.

Mặt bằng giá phía Bắc tiếp tục cao hơn hai khu vực còn lại. Phần lớn địa phương đang tập trung quanh 59.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên duy trì trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Biên độ giá trong khu vực chỉ 1.000 đồng/kg, cho thấy thị trường đang khá ổn định.

Giá lợn hơi miền Nam

Giá lợn hơi miền Nam cũng tiếp tục duy trì quanh 57.000–58.000 đồng/kg.

Miền Nam tiếp tục là khu vực có giá khá đồng đều khi phần lớn địa phương cùng đứng ở mức 58.000 đồng/kg.

Thị trường lợn hơi tiếp tục giằng co

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 19/9 chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt trên phạm vi toàn quốc.

Miền Bắc vẫn duy trì lợi thế về giá, còn miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tương đối ổn định. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất cả nước hiện là 3.000 đồng/kg.

Trong những phiên tới, nguồn cung lợn đến tuổi xuất chuồng, nhu cầu thu mua của thương lái, sức tiêu thụ thịt và tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng đến giá.

Nếu lực mua duy trì tốt trong khi nguồn cung không tăng mạnh, nhóm địa phương miền Bắc có thể tiếp tục giữ vùng giá cao. Ngược lại, thị trường có thể tiếp tục đi ngang nếu cung - cầu không xuất hiện thay đổi đáng kể.