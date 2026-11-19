Mặt bằng giá lợn hơi ngày 19/11 có sự phân hóa giữa các khu vực. Miền Bắc dao động từ 53.000 - 56.000 đồng/kg, miền Trung từ 50.000 - 55.000 đồng/kg, còn miền Nam nằm trong khoảng 50.000 - 56.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 18/11: Miền Bắc xuất hiện nhiều mức 53.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 18/11/2026 dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg. Mức 53.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương miền Bắc và Đồng Nai.

Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 56.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 19/11 nằm trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Hải Phòng và Lai Châu cùng đạt 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng nằm trong nhóm giá cao nhất cả nước.

Bắc Ninh và Hà Nội cùng có giá 55.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Điện Biên và Phú Thọ cùng đứng ở mức 54.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai và Sơn La có giá 53.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 19/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung từ 50.000 - 55.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi dao động trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng có giá 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Thanh Hóa và Nghệ An đứng ở mức 54.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Khánh Hòa cùng có giá 52.000 đồng/kg. Quảng Ngãi và Gia Lai ở mức 51.000 đồng/kg.

Mức thấp nhất 50.000 đồng/kg được ghi nhận tại Quảng Trị và Huế.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 19/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 56.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 19/11 dao động từ 50.000 - 56.000 đồng/kg.

Đồng Nai đứng ở mức 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tây Ninh và TP.HCM cùng có giá 55.000 đồng/kg.

Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng ở mức 53.000 đồng/kg. An Giang, Cà Mau và Cần Thơ ghi nhận 50.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 19/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 19/11/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 50.000 - 56.000 đồng/kg. Hải Phòng, Lai Châu và Đồng Nai cùng đứng ở mức cao nhất 56.000 đồng/kg. Trong khi đó, mức 50.000 đồng/kg xuất hiện tại một số địa phương miền Trung và miền Nam.