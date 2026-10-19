Giá lợn hơi hôm nay 19/10: Miền Bắc phổ biến 51.000 - 52.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 19/10 tập trung chủ yếu trong khoảng 51.000 - 52.000 đồng/kg. Mức cao nhất 53.000 đồng/kg được ghi nhận tại một số địa phương miền Trung và miền Nam.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 18/10/2026: Thấp nhất 50.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 18/10/2026 trên cả nước dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg. Mức thấp nhất 50.000 đồng/kg xuất hiện tại một số địa phương miền Trung và miền Nam.

Giá lợn hơi miền Bắc dao động 51.000 - 52.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 19/10 khá đồng đều, dao động từ 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên cùng ghi nhận mức 52.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tuyên Quang, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai và Phú Thọ cùng đứng ở mức 51.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 19/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 50.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 19/10 dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức cao nhất khu vực với 53.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi cùng có giá 51.000 đồng/kg.

Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng ở mức 50.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 19/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam từ 50.000 - 53.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 19/10 dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng ghi nhận mức 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng có giá 51.000 đồng/kg. Vĩnh Long đứng ở mức 50.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 19/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 19/10/2026 trên cả nước dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg. Mức 51.000 - 52.000 đồng/kg xuất hiện tại phần lớn địa phương, trong khi Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Vĩnh Long cùng ghi nhận mức thấp nhất 50.000 đồng/kg.