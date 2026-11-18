Mặt bằng giá lợn hơi ngày 18/11 tập trung chủ yếu quanh 50.000 - 53.000 đồng/kg. Miền Bắc có nhiều địa phương ở mức cao nhất 53.000 đồng/kg, trong khi miền Trung và miền Nam cũng đã xuất hiện các mức 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 17/11: Miền Bắc tăng mạnh, Hà Nội lên 52.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 17/11/2026 tăng tại nhiều địa phương, phổ biến thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Mức cao nhất 52.000 đồng/kg xuất hiện ở cả miền Bắc và miền Nam.

Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 53.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 18/11 dao động từ 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Sơn La cùng có giá 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ cùng ở mức 52.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Cao Bằng và Ninh Bình có giá 51.000 đồng/kg, thấp nhất trong bảng giá miền Bắc.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 18/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung dao động 50.000 - 52.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 18/11 nằm trong khoảng 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng có giá 52.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Hà Tĩnh đứng ở mức 51.000 đồng/kg.

Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng ghi nhận 50.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 18/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 53.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Đồng Nai có giá 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long cùng ở mức 52.000 đồng/kg.

An Giang, Cà Mau và Cần Thơ có giá 50.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 18/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 18/11/2026 trên cả nước dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg. Mức cao nhất 53.000 đồng/kg xuất hiện tại Đồng Nai cùng nhiều địa phương miền Bắc, trong khi miền Trung chủ yếu nằm trong khoảng 50.000 - 52.000 đồng/kg.