Giá lợn hơi hôm nay 18/11: Miền Bắc xuất hiện nhiều mức 53.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 18/11/2026 dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg. Mức 53.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương miền Bắc và Đồng Nai.
Mặt bằng giá lợn hơi ngày 18/11 tập trung chủ yếu quanh 50.000 - 53.000 đồng/kg. Miền Bắc có nhiều địa phương ở mức cao nhất 53.000 đồng/kg, trong khi miền Trung và miền Nam cũng đã xuất hiện các mức 52.000 - 53.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 17/11: Miền Bắc tăng mạnh, Hà Nội lên 52.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 17/11/2026 tăng tại nhiều địa phương, phổ biến thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Mức cao nhất 52.000 đồng/kg xuất hiện ở cả miền Bắc và miền Nam.
Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 53.000 đồng/kg
Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 18/11 dao động từ 51.000 - 53.000 đồng/kg.
Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Sơn La cùng có giá 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.
Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ cùng ở mức 52.000 đồng/kg.
Tuyên Quang, Cao Bằng và Ninh Bình có giá 51.000 đồng/kg, thấp nhất trong bảng giá miền Bắc.
Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 18/11/2026:
Giá lợn hơi miền Trung dao động 50.000 - 52.000 đồng/kg
Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 18/11 nằm trong khoảng 50.000 - 52.000 đồng/kg.
Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng có giá 52.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.
Hà Tĩnh đứng ở mức 51.000 đồng/kg.
Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng ghi nhận 50.000 đồng/kg.
Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 18/11/2026:
Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 53.000 đồng/kg
Tại miền Nam, giá lợn hơi dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg.
Đồng Nai có giá 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.
Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long cùng ở mức 52.000 đồng/kg.
An Giang, Cà Mau và Cần Thơ có giá 50.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.
Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 18/11/2026:
Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 18/11/2026 trên cả nước dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg. Mức cao nhất 53.000 đồng/kg xuất hiện tại Đồng Nai cùng nhiều địa phương miền Bắc, trong khi miền Trung chủ yếu nằm trong khoảng 50.000 - 52.000 đồng/kg.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gia-lon-hoi-hom-nay-1811-mien-bac-xuat-hien-nhieu-muc-53000-dongkg-post914793.html