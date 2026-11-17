Thị trường lợn hơi ghi nhận mặt bằng giá cao hơn ở nhiều địa phương. Miền Bắc dao động 50.000 - 52.000 đồng/kg, miền Trung - Tây Nguyên từ 49.000 - 51.000 đồng/kg, còn miền Nam trong khoảng 49.000 - 52.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 16/11: Mặt bằng nhiều nơi chạm 50.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 16/11/2026 dao động từ 48.000 - 51.000 đồng/kg. Mức cao nhất xuất hiện tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Nai và Đồng Tháp.

Giá lợn hơi miền Bắc lên tới 52.000 đồng/kg

Miền Bắc là khu vực có diễn biến tăng khá rõ, với giá lợn hơi dao động từ 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng đạt mức 52.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Trong đó, Hà Nội tăng 2.000 đồng/kg, còn Bắc Ninh và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg.

Mức tăng mạnh nhất được ghi nhận tại Tuyên Quang, thêm 3.000 đồng/kg lên 51.000 đồng/kg. Lai Châu và Sơn La cũng tăng 2.000 đồng/kg, cùng đạt 51.000 đồng/kg.

Quảng Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình cùng có giá 51.000 đồng/kg. Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên ở mức 50.000 đồng/kg. Phú Thọ giữ nguyên 50.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 17/11/2026:

Miền Trung - Tây Nguyên phổ biến 49.000 - 51.000 đồng/kg

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động từ 49.000 - 51.000 đồng/kg và phần lớn địa phương cũng ghi nhận mức tăng.

Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng 2.000 đồng/kg, lên 51.000 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg và cũng đạt 51.000 đồng/kg.

Đắk Lắk đứng ở mức 50.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng có giá 49.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Riêng Đà Nẵng giữ nguyên ở mức 49.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên ngày 17/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 52.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi dao động trong khoảng 49.000 - 52.000 đồng/kg.

Đồng Nai và Đồng Tháp cùng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 52.000 đồng/kg. Đây cũng là mức cao nhất của thị trường cả nước.

Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long cùng có giá 51.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Cà Mau tăng 2.000 đồng/kg lên 50.000 đồng/kg. An Giang tăng 1.000 đồng/kg lên 49.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ giữ nguyên ở mức 49.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 17/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 17/11/2026 nằm trong khoảng 49.000 - 52.000 đồng/kg. Phần lớn địa phương trong bảng giá ghi nhận mức tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg, riêng Tuyên Quang tăng 3.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Đồng Nai và Đồng Tháp đang nằm trong nhóm cao nhất với 52.000 đồng/kg.