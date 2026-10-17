Giá lợn hơi hôm nay 17/10: Miền Bắc cao nhất 53.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 17/10 tập trung chủ yếu trong khoảng 51.000 - 52.000 đồng/kg. Mức cao nhất 53.000 đồng/kg xuất hiện tại một số địa phương ở cả ba miền.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 16/10: Thị trường dao động 50.000 - 54.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 16/10/2026 trên cả nước dao động từ 50.000 - 54.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Khánh Hòa ghi nhận mức thấp nhất 50.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc dao động 51.000 - 53.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 17/10 được ghi nhận trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Thái Nguyên và Điện Biên cùng đạt mức 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng ở mức 52.000 đồng/kg.

Lào Cai ghi nhận mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 17/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 50.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 17/10 dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức cao nhất khu vực với 53.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Quảng Trị và Huế cùng có giá 52.000 đồng/kg.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng đứng ở mức 51.000 đồng/kg.

Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa ghi nhận 50.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất trong bảng giá cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 17/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam từ 51.000 - 53.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 17/10 dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP HCM cùng ghi nhận mức 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng có giá 51.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 17/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 17/10/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg. Mức 51.000 - 52.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương, trong khi Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa thấp nhất với 50.000 đồng/kg.