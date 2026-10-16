Giá lợn hơi hôm nay 16/10: Thị trường dao động 50.000 - 54.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 16/10 tập trung chủ yếu ở khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg. Mức cao nhất 54.000 đồng/kg xuất hiện tại Lâm Đồng và một số địa phương miền Nam.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 15/10/2026: Thấp nhất 50.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 15/10/2026 trên cả nước dao động từ 50.000 - 54.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Khánh Hòa ghi nhận mức thấp nhất 50.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc phổ biến 52.000 - 53.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 16/10 dao động từ 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Điện Biên cùng ghi nhận mức 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng đứng ở mức 52.000 đồng/kg.

Lào Cai là địa phương có mức thấp nhất khu vực với 51.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 16/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 50.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 16/10 dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg, có biên độ rộng nhất cả nước.

Lâm Đồng ghi nhận mức cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Quảng Trị và Huế cùng có giá 52.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng ở mức 51.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Khánh Hòa ghi nhận mức 50.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất trong bảng giá cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 16/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 54.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 16/10 dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng đạt mức 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Cà Mau đứng ở mức 53.000 đồng/kg.

Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng ghi nhận mức 51.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 16/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 16/10/2026 trên cả nước dao động từ 50.000 - 54.000 đồng/kg. Mức cao nhất 54.000 đồng/kg được ghi nhận tại Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM; Đắk Lắk và Khánh Hòa thấp nhất với 50.000 đồng/kg.