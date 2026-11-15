Giá lợn hơi hôm nay 15/11: Mức cao nhất 49.000 đồng/kg xuất hiện ở hai miền

Mặt bằng giá lợn hơi giữa ba miền khá sát nhau. Miền Bắc dao động 46.000 - 49.000 đồng/kg, miền Trung 46.000 - 48.000 đồng/kg, còn miền Nam chủ yếu nằm trong khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 14/11: Cả nước dao động 46.000 - 49.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 14/11/2026 dao động từ 46.000 - 49.000 đồng/kg. Mức cao nhất 49.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương miền Nam và miền Bắc.

Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 49.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 15/11 nằm trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg.

Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng có giá 49.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Mức 48.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La. Quảng Ninh và Điện Biên cùng ở mức 47.000 đồng/kg.

Tuyên Quang và Lào Cai có giá 46.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 15/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung từ 46.000 - 48.000 đồng/kg

Tại miền Trung, khoảng giá ngày 15/11 khá hẹp, dao động từ 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Lâm Đồng có mức cao nhất khu vực với 48.000 đồng/kg.

Nghệ An, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng có giá 47.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng đứng ở mức 46.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 15/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam phổ biến ở mức cao

Miền Nam có giá lợn hơi dao động từ 47.000 - 49.000 đồng/kg, với nhiều địa phương nằm ở mức cao nhất của thị trường.

Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long cùng có giá 49.000 đồng/kg.

Cần Thơ đứng ở mức 48.000 đồng/kg. An Giang và Cà Mau có giá 47.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 15/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 15/11/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg. Miền Nam có nhiều địa phương ở mức 49.000 đồng/kg; tại miền Bắc, mức giá này xuất hiện ở Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên. Miền Trung có mặt bằng thấp hơn đôi chút, chủ yếu từ 46.000 - 48.000 đồng/kg.