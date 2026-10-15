Giá lợn hơi hôm nay 15/10/2026: Thấp nhất 50.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 15/10 tập trung chủ yếu trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg. Mức cao nhất 54.000 đồng/kg xuất hiện tại một số địa phương miền Trung và miền Nam.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 14/10: Thị trường dao động 51.000 - 54.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 14/10/2026 trên cả nước dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Đắk Lắk ghi nhận mức thấp nhất 51.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc phổ biến 52.000 - 53.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 15/10 dao động từ 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên và Phú Thọ cùng ghi nhận mức 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Sơn La và Hưng Yên cùng có giá 52.000 đồng/kg.

Lào Cai đứng ở mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 15/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 50.000 đồng/kg

Miền Trung có biên độ giá rộng nhất trong ngày, dao động từ 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg. Quảng Trị đứng ở mức 53.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Huế và Quảng Ngãi cùng có giá 52.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Gia Lai được ghi nhận ở mức 51.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng ở mức 50.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất trong bảng giá cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 15/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam dao động 51.000 - 54.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 15/10 nằm trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng ghi nhận mức 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Cà Mau có giá 53.000 đồng/kg.

Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng được thu mua ở mức 51.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 15/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 15/10/2026 trên cả nước dao động từ 50.000 - 54.000 đồng/kg. Mức cao nhất 54.000 đồng/kg được ghi nhận tại Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM; thấp nhất là 50.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Khánh Hòa.