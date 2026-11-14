Giá lợn hơi hôm nay 14/11: Cả nước dao động 46.000 - 49.000 đồng/kg

Mặt bằng giá giữa ba miền khá sát nhau. Miền Bắc dao động từ 46.000 - 49.000 đồng/kg, miền Trung từ 46.000 - 48.000 đồng/kg, còn miền Nam chủ yếu nằm trong khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 13/11: Robusta giảm nhẹ, Arabica tiếp tục chịu áp lực

Giá cà phê hôm nay 13/11/2026 tại Tây Nguyên được tham chiếu ở mức 83.200 - 83.800 đồng/kg sau phiên giảm tiếp; Robusta và Arabica thế giới cùng đi xuống.

Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 49.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 14/11 nằm trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg.

Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng có giá 49.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La cùng ở mức 48.000 đồng/kg. Quảng Ninh và Điện Biên ghi nhận 47.000 đồng/kg.

Tuyên Quang và Lào Cai đứng ở mức 46.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 14/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung dao động 46.000 - 48.000 đồng/kg

Thị trường miền Trung ngày 14/11 có khoảng giá khá hẹp, từ 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Lâm Đồng đứng ở mức 48.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Nghệ An, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng có giá 47.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng cùng ở mức 46.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 14/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam phổ biến 48.000 - 49.000 đồng/kg

Miền Nam tiếp tục có mặt bằng giá khá cao, dao động trong khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long cùng đạt mức 49.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất trong bảng giá cả nước.

Cần Thơ có giá 48.000 đồng/kg. An Giang và Cà Mau cùng đứng ở mức 47.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 14/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 14/11/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg. Miền Nam có nhiều địa phương đứng ở mức 49.000 đồng/kg, trong khi miền Bắc cũng ghi nhận mức giá này tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên. Miền Trung có mặt bằng thấp hơn đôi chút, chủ yếu từ 46.000 - 48.000 đồng/kg.