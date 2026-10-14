Giá lợn hơi hôm nay 14/10: Thị trường dao động 51.000 - 54.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 14/10/2026 trên cả nước dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Đắk Lắk ghi nhận mức thấp nhất 51.000 đồng/kg.
Mặt bằng giá lợn hơi ngày 14/10 chủ yếu nằm trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Miền Bắc có nhiều địa phương đạt 54.000 đồng/kg, trong khi miền Trung xuất hiện mức thấp nhất 51.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 13/10: Nhiều địa phương giữ mức 53.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 13/10/2026 trên cả nước dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Đắk Lắk ghi nhận mức thấp nhất 51.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi miền Bắc dao động 52.000 - 54.000 đồng/kg
Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 14/10 được ghi nhận trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.
Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên cùng đạt 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.
Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lai Châu và Sơn La cùng đứng ở mức 53.000 đồng/kg.
Lào Cai có giá 52.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.
Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 14/10/2026:
Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 51.000 đồng/kg
Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 14/10 dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg.
Lâm Đồng ghi nhận mức cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng được thu mua ở mức 53.000 đồng/kg.
Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa cùng có giá 52.000 đồng/kg.
Hà Tĩnh và Đắk Lắk ghi nhận mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất trong bảng giá cả nước.
Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 14/10/2026:
Giá lợn hơi miền Nam từ 52.000 - 54.000 đồng/kg
Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 14/10 dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.
Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP HCM cùng ghi nhận mức 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.
An Giang và Cần Thơ cùng đạt 53.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Vĩnh Long có giá 52.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.
Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 14/10/2026:
Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 14/10/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Mức 53.000 - 54.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương, trong khi Hà Tĩnh và Đắk Lắk thấp nhất với 51.000 đồng/kg.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gia-lon-hoi-hom-nay-1410-thi-truong-dao-dong-51000-54000-dongkg-post911864.html