Giá lợn hơi hôm nay 14/10: Thị trường dao động 51.000 - 54.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 14/10 chủ yếu nằm trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Miền Bắc có nhiều địa phương đạt 54.000 đồng/kg, trong khi miền Trung xuất hiện mức thấp nhất 51.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 13/10: Nhiều địa phương giữ mức 53.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 13/10/2026 trên cả nước dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Đắk Lắk ghi nhận mức thấp nhất 51.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc dao động 52.000 - 54.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 14/10 được ghi nhận trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên cùng đạt 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lai Châu và Sơn La cùng đứng ở mức 53.000 đồng/kg.

Lào Cai có giá 52.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 14/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 51.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 14/10 dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng được thu mua ở mức 53.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa cùng có giá 52.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh và Đắk Lắk ghi nhận mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất trong bảng giá cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 14/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam từ 52.000 - 54.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 14/10 dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP HCM cùng ghi nhận mức 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

An Giang và Cần Thơ cùng đạt 53.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Vĩnh Long có giá 52.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 14/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 14/10/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Mức 53.000 - 54.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương, trong khi Hà Tĩnh và Đắk Lắk thấp nhất với 51.000 đồng/kg.