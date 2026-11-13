Giá lợn hơi hôm nay 13/11: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên đạt 49.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 13/11 khá sát nhau giữa các khu vực. Miền Bắc dao động 46.000 - 49.000 đồng/kg, miền Trung 46.000 - 48.000 đồng/kg, trong khi miền Nam chủ yếu nằm trong khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 12/11: Miền Bắc phổ biến 47.000 - 48.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 12/11/2026 dao động từ 46.000 - 49.000 đồng/kg. Miền Nam có nhiều địa phương đạt mức cao nhất 49.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 49.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 13/11 được ghi nhận trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg.

Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng có giá 49.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Nhóm 48.000 đồng/kg gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La. Quảng Ninh và Điện Biên cùng ở mức 47.000 đồng/kg.

Tuyên Quang và Lào Cai có giá 46.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 13/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung từ 46.000 - 48.000 đồng/kg

Thị trường miền Trung ngày 13/11 có khoảng giá tương đối hẹp, dao động từ 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Lâm Đồng đứng ở mức 48.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Nghệ An, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng có giá 47.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng cùng ở mức 46.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 13/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam phổ biến 48.000 - 49.000 đồng/kg

Miền Nam tiếp tục có mặt bằng giá khá cao, dao động từ 47.000 - 49.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long cùng đạt 49.000 đồng/kg. Đây cũng là mức cao nhất trong bảng giá cả nước ngày 13/11.

Cần Thơ có giá 48.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cà Mau cùng ở mức 47.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 13/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 13/11/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg. Mức 49.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương miền Nam, đồng thời được ghi nhận tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên ở miền Bắc. Miền Trung có mặt bằng thấp hơn đôi chút, chủ yếu từ 46.000 - 48.000 đồng/kg.