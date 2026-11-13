Giá lợn hơi hôm nay 13/11: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên đạt 49.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 13/11/2026 dao động từ 46.000 - 49.000 đồng/kg. Mức cao nhất 49.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương miền Nam và miền Bắc.
Mặt bằng giá lợn hơi ngày 13/11 khá sát nhau giữa các khu vực. Miền Bắc dao động 46.000 - 49.000 đồng/kg, miền Trung 46.000 - 48.000 đồng/kg, trong khi miền Nam chủ yếu nằm trong khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 12/11: Miền Bắc phổ biến 47.000 - 48.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 12/11/2026 dao động từ 46.000 - 49.000 đồng/kg. Miền Nam có nhiều địa phương đạt mức cao nhất 49.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 49.000 đồng/kg
Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 13/11 được ghi nhận trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg.
Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng có giá 49.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.
Nhóm 48.000 đồng/kg gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La. Quảng Ninh và Điện Biên cùng ở mức 47.000 đồng/kg.
Tuyên Quang và Lào Cai có giá 46.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.
Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 13/11/2026:
Giá lợn hơi miền Trung từ 46.000 - 48.000 đồng/kg
Thị trường miền Trung ngày 13/11 có khoảng giá tương đối hẹp, dao động từ 46.000 - 48.000 đồng/kg.
Lâm Đồng đứng ở mức 48.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Nghệ An, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng có giá 47.000 đồng/kg.
Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng cùng ở mức 46.000 đồng/kg.
Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 13/11/2026:
Giá lợn hơi miền Nam phổ biến 48.000 - 49.000 đồng/kg
Miền Nam tiếp tục có mặt bằng giá khá cao, dao động từ 47.000 - 49.000 đồng/kg.
Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long cùng đạt 49.000 đồng/kg. Đây cũng là mức cao nhất trong bảng giá cả nước ngày 13/11.
Cần Thơ có giá 48.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cà Mau cùng ở mức 47.000 đồng/kg.
Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 13/11/2026:
Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 13/11/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg. Mức 49.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương miền Nam, đồng thời được ghi nhận tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên ở miền Bắc. Miền Trung có mặt bằng thấp hơn đôi chút, chủ yếu từ 46.000 - 48.000 đồng/kg.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gia-lon-hoi-hom-nay-1311-ha-noi-bac-ninh-hung-yen-dat-49000-dongkg-post914348.html