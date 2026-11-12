Giá lợn hơi hôm nay 12/11: Miền Bắc phổ biến 47.000 - 48.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 12/11 khá sát nhau giữa ba miền. Miền Nam dao động 47.000 - 49.000 đồng/kg, miền Bắc 46.000 - 48.000 đồng/kg, còn miền Trung phổ biến quanh 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 11/11/2026: Cao nhất 49.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 11/11/2026 dao động từ 46.000 - 49.000 đồng/kg. Đồng Tháp ghi nhận mức cao nhất cả nước, trong khi nhiều địa phương ở mức 46.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc chủ yếu 47.000 - 48.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 12/11 dao động trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Sơn La và Hưng Yên cùng ở mức 48.000 đồng/kg.

Quảng Ninh và Phú Thọ có giá 47.000 đồng/kg. Tuyên Quang, Lào Cai và Điện Biên đứng ở mức 46.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 12/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung dao động 46.000 - 48.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 12/11 nằm trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Lâm Đồng có mức giá cao nhất khu vực với 48.000 đồng/kg. Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng đứng ở mức 47.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng có giá 46.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 12/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 49.000 đồng/kg

Miền Nam có mặt bằng giá nhỉnh hơn hai khu vực còn lại, dao động từ 47.000 - 49.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP.HCM cùng đạt mức 49.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất trong bảng giá cả nước.

Vĩnh Long và Cần Thơ cùng có giá 48.000 đồng/kg. An Giang và Cà Mau đứng ở mức 47.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 12/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 12/11/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg. Mức 48.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương, trong khi Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP.HCM cùng đứng ở mức cao nhất 49.000 đồng/kg.