Giá lợn hơi hôm nay 11/11/2026: Cao nhất 49.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 11/11 khá sát nhau giữa ba miền. Miền Nam dao động từ 47.000 - 49.000 đồng/kg, miền Bắc từ 46.000 - 48.000 đồng/kg, còn miền Trung phổ biến quanh 46.000 - 47.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 10/11: Miền Bắc phổ biến 46.000 - 48.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 10/11/2026 dao động từ 45.000 - 48.000 đồng/kg. Miền Bắc có mặt bằng cao nhất, trong khi miền Trung khá đồng đều quanh 46.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc phổ biến 46.000 - 48.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 11/11 dao động trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên cùng có giá 48.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Quảng Ninh và Phú Thọ đứng ở mức 47.000 đồng/kg. Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cùng ghi nhận 46.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 11/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung khá đồng đều

Thị trường miền Trung có khoảng giá hẹp, từ 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Lâm Đồng có giá 48.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng ở mức 47.000 đồng/kg.

Các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng cùng có giá 46.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 11/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 49.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 11/11 dao động từ 47.000 - 49.000 đồng/kg, nhỉnh hơn mặt bằng tại nhiều địa phương miền Trung và miền Bắc.

Đồng Tháp ghi nhận mức 49.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất trong bảng giá cả nước.

Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long cùng ở mức 48.000 đồng/kg. An Giang, Cà Mau và Cần Thơ có giá 47.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 11/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 11/11/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg. Mức 47.000 - 48.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương, trong khi Đồng Tháp đứng cao nhất với 49.000 đồng/kg.