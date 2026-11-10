Giá lợn hơi hôm nay 10/11: Miền Bắc phổ biến 46.000 - 48.000 đồng/kg

Khoảng cách giá giữa ba miền không quá lớn trong ngày 10/11. Miền Bắc phổ biến từ 46.000 - 48.000 đồng/kg, miền Trung chủ yếu ở mức 46.000 đồng/kg, còn miền Nam dao động từ 45.000 - 47.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 9/11: Miền Bắc có mặt bằng cao nhất cả nước

Giá lợn hơi hôm nay 9/11/2026 dao động từ 44.000 - 49.000 đồng/kg. Miền Bắc có mặt bằng cao nhất, trong khi miền Nam ghi nhận mức thấp nhất 44.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 48.000 đồng/kg

Miền Bắc tiếp tục có mặt bằng giá nhỉnh hơn hai khu vực còn lại, dao động trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Mức 48.000 đồng/kg xuất hiện tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên.

Quảng Ninh và Phú Thọ cùng có giá 47.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La ở mức 46.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 10/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung khá đồng đều

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 10/11 gần như tập trung ở một mức, dao động từ 46.000 - 47.000 đồng/kg.

Đắk Lắk là địa phương có giá cao nhất khu vực với 47.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng ở mức 46.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 10/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam từ 45.000 - 47.000 đồng/kg

Ở miền Nam, giá lợn hơi ngày 10/11 dao động trong khoảng 45.000 - 47.000 đồng/kg.

Đồng Tháp có giá 47.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long cùng ở mức 46.000 đồng/kg.

An Giang, Cà Mau và Cần Thơ ghi nhận mức 45.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam và cũng là mức thấp nhất trong bảng giá cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 10/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 10/11/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 45.000 - 48.000 đồng/kg. Miền Bắc có mặt bằng giá cao nhất, miền Trung khá đồng đều quanh 46.000 đồng/kg, còn miền Nam phổ biến từ 45.000 - 47.000 đồng/kg.