Giá lợn hơi hôm nay 10/10: Nhiều địa phương ở mức 53.000 - 54.000 đồng/kg

Thị trường lợn hơi ngày 10/10 ghi nhận mặt bằng giá phổ biến từ 53.000 - 54.000 đồng/kg. Miền Trung có biên độ rộng nhất khi một số địa phương xuống mức 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 9/10: Thị trường dao động 52.000 - 55.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 9/10/2026 trên cả nước dao động từ 52.000 - 55.000 đồng/kg. Hưng Yên ghi nhận mức cao nhất, trong khi Đồng Tháp và Khánh Hòa thấp nhất.

Giá lợn hơi miền Bắc phổ biến 53.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 10/10 dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Hải Phòng và Điện Biên cùng ghi nhận mức 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng ở mức 53.000 đồng/kg.

Lào Cai ghi nhận mức thấp nhất miền Bắc là 52.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 10/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 51.000 đồng/kg

Miền Trung là khu vực có khoảng giá rộng nhất trong ngày, dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng có giá 53.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa được thu mua ở mức 52.000 đồng/kg.

Nghệ An và Hà Tĩnh cùng ở mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất trong bảng giá cả nước ngày 10/10.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 10/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam dao động 52.000 - 54.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 10/10 nằm trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP HCM cùng ghi nhận mức 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng có giá 53.000 đồng/kg. Đồng Tháp đứng ở mức 52.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 10/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 10/10/2026 trên cả nước dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg. Mức 53.000 - 54.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương, trong khi Nghệ An và Hà Tĩnh có giá thấp nhất 51.000 đồng/kg.