Giá lợn hơi hôm nay 1/11: Cả nước dao động 43.000 - 46.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi đầu tháng 11 chủ yếu tập trung trong khoảng 44.000 - 45.000 đồng/kg. Mức cao nhất 46.000 đồng/kg được ghi nhận tại một số địa phương miền Nam và Lâm Đồng.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 31/10/2026: Thấp nhất 43.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 31/10/2026 trên cả nước dao động từ 43.000 - 46.000 đồng/kg. Mức thấp nhất 43.000 đồng/kg xuất hiện tại một số địa phương miền Trung.

Giá lợn hơi miền Bắc từ 43.000 - 45.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 1/11 dao động trong khoảng 43.000 - 45.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Hưng Yên cùng ghi nhận mức 45.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ và Sơn La cùng có giá 44.000 đồng/kg. Ninh Bình đứng ở mức 43.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 1/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung nhiều nơi ở mức 43.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 1/11 nằm trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức cao nhất khu vực với 46.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 45.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa có giá 44.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng ở mức 43.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 1/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 46.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 1/11 dao động từ 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng ghi nhận mức 46.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long cùng có giá 45.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ đứng ở mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 1/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 1/11/2026 trên cả nước dao động từ 43.000 - 46.000 đồng/kg. Mức thấp nhất 43.000 đồng/kg xuất hiện tại Ninh Bình và nhiều địa phương miền Trung; mức cao nhất 46.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP HCM và Lâm Đồng.