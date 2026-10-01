Giá lợn hơi hôm nay 1/10: Miền Bắc và miền Trung cao nhất 57.000 đồng/kg

Bước sang ngày đầu tháng 10, giá lợn hơi tại các khu vực không chênh lệch lớn. Mặt bằng phổ biến là 56.000 - 57.000 đồng/kg, riêng Đồng Nai đạt 58.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 30/9/2026: Cao nhất 58.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 30/9/2026 trên cả nước dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg, trong đó nhiều địa phương miền Bắc và miền Nam đạt mức cao nhất 58.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc phổ biến 56.000 - 57.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 1/10 dao động trong khoảng 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Mức 57.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu cùng có giá 56.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 1/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung cao nhất 57.000 đồng/kg

Thị trường miền Trung ghi nhận mức giá khá đồng đều, dao động từ 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng đạt 57.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong bảng khảo sát gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai đều ở mức 56.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 1/10/2026:

Đồng Nai có giá lợn hơi 58.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 1/10 dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Đồng Nai đứng ở mức 58.000 đồng/kg, cao nhất trong bảng giá cả nước. Tây Ninh và TP HCM cùng đạt 57.000 đồng/kg.

Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng có giá 56.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 1/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 1/10/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg. Mức 56.000 - 57.000 đồng/kg chiếm chủ yếu tại các địa phương, trong khi Đồng Nai là nơi duy nhất trong bảng giá đạt 58.000 đồng/kg.