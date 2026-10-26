Giá lợn hơi giảm sâu trên cả nước, nhiều nơi xuống 45.000 đồng/kg

Theo ghi nhận thị trường ngày 26/10, giá lợn hơi tại miền Bắc phổ biến từ 46.000–48.000 đồng/kg, giảm 4.000–5.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Lạng Sơn, Ninh Bình và Lào Cai cùng giảm 5.000 đồng/kg, xuống còn 46.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên và một số địa phương khác ghi nhận mức 47.000 đồng/kg.

Tại miền Trung – Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động từ 45.000–49.000 đồng/kg. Hà Tĩnh giảm mạnh nhất, mất 6.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, xuống 45.000 đồng/kg, cũng là mức thấp nhất cả nước. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mức 46.000 đồng/kg. Khánh Hòa giảm 3.000 đồng/kg xuống 47.000 đồng/kg, Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg còn 48.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đạt 49.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng ghi nhận mức 46.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM giữ mức 50.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Giá lợn hơi liên tục giảm trong những ngày gần đây, khiến người chăn nuôi lo ngại.

Giá lợn hơi đã giảm liên tục sau giai đoạn tăng cao trong những tháng đầu năm. Từ mức khoảng 70.000 đồng/kg vào tháng 5, giá giảm về 60.000 đồng/kg trong tháng 7 và hiện chỉ còn 45.000–50.000 đồng/kg.

Đà giảm khiến nhiều hộ chăn nuôi gặp khó trong việc xuất bán. Tại xã Liên Minh (Hà Nội), ông Nguyễn Văn Dũng cho biết gần 200 con lợn của gia đình đã đến tuổi xuất chuồng nhưng chưa thể bán do giá xuống thấp. Theo ông, giá lợn hơi từ mức 78.000–80.000 đồng/kg đầu năm hiện chỉ còn 48.000–50.000 đồng/kg; những lứa lợn chất lượng không đồng đều được thương lái trả 46.000–47.000 đồng/kg.

Giá bán thấp khiến người nuôi phải cân nhắc giữa việc xuất chuồng có nguy cơ thua lỗ và tiếp tục giữ đàn, đồng nghĩa phát sinh thêm chi phí thức ăn, chăm sóc.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong chín tháng năm 2026, tổng đàn lợn cả nước tăng 5,4% so với cùng kỳ, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt khoảng 4,28 triệu tấn, tăng 4,4%. Nguồn cung trong nước gia tăng trong khi diễn biến sức mua chưa được làm rõ là một yếu tố cần theo dõi khi đánh giá nguyên nhân giá giảm.

Trong khi đó, chi phí đầu vào tiếp tục gây sức ép. Theo thông tin được nêu trong ngành chăn nuôi, từ đầu năm đến nay, giá thức ăn đã tăng sáu lần và giảm một lần, với mức tăng bình quân khoảng 1.000–1.200 đồng/kg.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết giá lợn hơi hiện phổ biến ở mức 45.000–48.000 đồng/kg. Một số hộ có lợn quá lứa do tiêu thụ chậm phải bán với giá chỉ hơn 40.000 đồng/kg.

“Một trang trại có quy mô trung bình 1.000 con, trước đây xuất chuồng 50 con, mua lại được 3 xe cám thì nay chỉ còn có 2. Thực tế đó khiến nhiều trang trại bước vào giai đoạn thua lỗ”, ông Đoán chia sẻ.

Theo ông Đoán, ngoài giá thức ăn tăng, người chăn nuôi còn chịu sức ép từ dịch bệnh, biến động tiêu thụ và sự cạnh tranh của thịt nhập khẩu. Ông cho biết giá thịt nhập khẩu bình quân thấp hơn khoảng 30–40% so với sản phẩm trong nước, dù mức chênh lệch còn phụ thuộc vào chủng loại và khâu so sánh.

Tại Triển lãm Vietstock 2026, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết ngành chăn nuôi tăng trưởng khoảng 5% trong chín tháng đầu năm, song các hộ nhỏ lẻ vẫn gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Đăng, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp về kỹ thuật, vốn và kết nối tiêu thụ, đồng thời thúc đẩy chăn nuôi theo chuỗi liên kết, nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát chi phí để hạn chế rủi ro trước biến động giá cả thị trường.